A- A+

documento Visto americano ficará 15,6% mais caro a partir do dia 30 de maio e custará quase R$ 1 mil Para viagens de turismo e negócios, valor subirá de US$ 160 para US$ 185. Ao câmbio atual, ficará em R$ 925

O custo para emitir o visto americano de turismo e de negócios (categoria B1/B2) vai subir a partir do dia 30 de maio. O valor será reajustado em 15,6%, informou a embaixada americana em Brasília.

O preço do visto vai subir de US$ 160 para US$ 185. Com isso, o valor ficará perto de R$ 1 mil. Com o câmbio atual de R$ 5, custará R$ 925 para emitir o visto americano.

Segundo a embaixada dos EUA, a tarifa para o visto americano não era reajustada desde 2012. O documento seguirá tendo validade de 10 anos.

Veja também

vendas Varejo cresce 3,8% em janeiro, maior alta desde 2000, início da série