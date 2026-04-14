Vita Sertão detalha operação assistida de concessão de serviços da Compesa
Concessionária será responsável por serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e gestão comercial em 24 municípios e 229 localidades
A Vita Sertão, nova concessionária de saneamento criada para impulsionar o desenvolvimento do Sertão Pernambucano, já oficializou o início da operação assistida da concessão dos serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e gestão comercial. Serão 24 municípios e 229 localidades do Sertão do estado assistidos, beneficiando mais de 815 mil pessoas ao longo de 35 anos.
A operação assistida é a fase de transição, com duração de até seis meses, em que a Compesa segue responsável pela prestação dos serviços enquanto a Vita Sertão estrutura suas equipes, aprofunda diagnósticos técnicos e refina o planejamento de investimentos.
“Nosso objetivo é transformar a realidade do saneamento, gerar empregos, melhorar os indicadores de saúde e posicionar o Sertão Pernambucano como um exemplo de desenvolvimento sustentável e social no Brasil", afirmou o CEO da Vita Sertão, Eduardo Dantas.
O contrato de concessão foi assinado no início deste mês, e a primeira parcela da outorga, correspondente a 60% do total de cerca de R$ 825 milhões – valores atualizados pela variação do IPCA desde a data-base do contrato - foi quitada no dia 6, reafirmando o comprometimento da nova concessionária com o projeto.
A Vita Sertão é uma empresa investida do Fundo V de Infraestrutura do Patria Investimentos, uma das maiores gestoras de ativos alternativos da América Latina, com mais de 20 anos de experiência em infraestrutura. A Vita Sertão assumirá a operação em 29 de setembro de 2026.
O contrato é resultado do leilão público realizado dezembro do ano passado, estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e acompanhado pelos órgãos de controle. A Vita Sertão venceu o certame do Bloco 1 do Sertão com a proposta que ofereceu o maior benefício direto à população: o desconto máximo permitido de 5% sobre as tarifas vigentes e a outorga de R$ 720 milhões.
O contrato prevê R$ 3,4 bilhões em investimentos ao longo dos 35 anos de concessão, com R$ 2,8 bilhões concentrados nos primeiros 8 anos, para que a transformação chegue rápido a quem mais precisa, cumprindo as metas do Marco Legal do Saneamento até o final de 2034. A concessão será continuamente fiscalizada pela ARPE (Agência de Regulação de Pernambuco), garantindo o cumprimento de metas e a qualidade dos serviços.
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Até 28 de setembro deste ano, período de operação assistida, nada muda para quem mora nos 24 municípios cobertos pela empresa. As contas continuam sendo emitidas e pagas da mesma forma. O atendimento segue sendo realizado pela Compesa.
Neste período, a Vita Sertão contratará e treinará suas equipes locais, realizará diagnósticos técnicos em campo e planejará as primeiras intervenções. A partir de setembro, a Vita Sertão assume integralmente a distribuição de água, o atendimento comercial e o esgotamento sanitário dos municípios.
Os novos canais de atendimento ao cidadão — presencial (em todos os municípios), telefônico, WhatsApp e digital — serão amplamente divulgados antes desta data, promete a empresa.
As concessões são parcerias em que o poder público contrata uma empresa privada para operar, manter e, principalmente, investir na modernização de um serviço essencial por um tempo determinado. A água continua sendo um bem público e a Microrregião do Sertão permanece como titular do serviço tendo delegado ao Estado de Pernambuco o papel de Poder Concedente e a gestão do contrato de concessão.
A Vita Sertão, após o período de operação assistida, será responsável por levar a água tratada até as casas, cuidar da coleta e tratamento do esgoto, fazer a gestão comercial e realizar os investimentos necessários para universalizar o acesso, sempre sob a regulação e fiscalização do poder público.
Neste modelo, a Compesa continua sendo parte integrante da operação, responsável pela captação, tratamento da água e entrega da água tratada à Vita Sertão nos pontos de entrega contratuais. A Vita Sertão assume a distribuição dessa água, a gestão comercial e todo o sistema de esgotamento sanitário.
A transição será feita em uma fase de operação assistida de até seis meses, garantindo a continuidade e a estabilidade dos serviços através de uma transferência suave da Compesa para a nova concessionária.
*Com informações da assessoria