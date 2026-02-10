Ter, 10 de Fevereiro

Economia

Vital do Rêgo diz que TCU foi 'injustamente atacado' após inspeção no Banco Central

Ministro esteve em evento do BTG Pactual em São Paulo

Vital do Rego toma posse como presidente do TCUVital do Rego toma posse como presidente do TCU - Foto: Reprodução

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, disse que a inspeção no Banco Central seguiu o mesmo procedimento adotado em outras auditorias realizadas pelo tribunal. Segundo ele, foi preciso se dedicar ao caso porque, no debate público, o TCU estaria sendo “injustamente atacado”.

O ministro esteve no CEO Conference, evento do BTG Pactual em São Paulo (SP), nesta terça-feira:

— Eu tive que me dedicar, afinal de contas é o tribunal que estava ali sendo atacado. Injustamente atacado. O TCU analisa se a atitude de liquidação do banco obedeceu às normas do direito administrativo: transparência, eficiência, regularidade, uma série de princípios do direito administrativo. Então, a inspeção foi feita como outras centenas de inspeções que nós fizemos ao Banco Central.

Vital do Rêgo explicou ainda que o Banco Central (BC) é responsável pelo chamado controle de primeira ordem do sistema financeiro, enquanto o TCU atua como instância de segunda ordem. Para ele, ganhou força uma narrativa de que o tribunal teria poder para impedir ou alterar a liquidação do Banco Master, o que não é verdade.

No fim do ano passado, o BC enviou ao TCU um histórico sobre o processo que culminou com a liquidação do Master, decretada em novembro. Entre outros pontos, o Banco Central apontou para uma “crise aguda de liquidez” que impedia o Master de satisfazer os compromissos assumidos.

O relator, Jhonatan de Jesus, considerou que faltaram documentos para embasar as explicações. Por isso, o ministro determinou uma inspeção presencial no BC. A decisão do ministro gerou reações contrárias de instituições financeiras ao que pareceu uma tentativa de cancelar a liquidação do banco liderado por Daniel Vorcaro, conhecido por suas relações políticas em Brasília. Em janeiro, o ministro suspendeu a inspeção presencial e submeteu o caso ao plenário.

