Nova campanha Vitarella lança nova campanha reforçando o orgulho pernambucano No Paço do Frevo, lançamento reuniu personalidades que representam a cultura do Estado

Marca líder no mercado de alimentos, a Vitarella lançou, nesta quarta-feira (15), no Paço do Frevo, Bairro do Recife, a nova campanha inspirada em suas raízes: de Pernambuco. Intitulada “Vitarella e Pernambuco: aqui tem diferença”, a campanha reforça sobre o orgulho de ser de pernambucano.

“Somos a marca número um de biscoitos do Brasil, a maior marca é do Grupo M.Diaz, que também é líder tanto de biscoitos quanto de massas. A Vitarella hoje é uma das 10 marcas mais consumidas de alimentos do Brasil e, a cada 10 lares brasileiros, cinco têmVitarella”, enfatizou Charles Wenderson, gerente de Marketing da marca.

Charles Wenderson falou sobre ideia da campanha | Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

Orgulhosa por pertencer a Pernambuco, a marca será patrocinadora do São João de Caruaru e, a partir desta sexta-feira (17), lança para todos a campanha em homenagem ao seu amor pelo Estado.

Representação

O lançamento reuniu personalidades pernambucanas e responsáveis por, assim como a Vitarella, ser o número um em levar o frevo pelo mundo, como a dançarina e professora Adriana do Frevo e o Mestre Camarão, dos bonecos gigantes.

“Já levei o frevo para muitos lugares, e é importante ter esse reconhecimento de ser a número um como a Vitarella é. Hoje eu não danço mais, mas falar da minha história, do meu frevo, no lugar que eu estou, é muito bom”, ressaltou a professora.

Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

Já o Mestre Camarão, que prometeu para o Carnaval 2025 um boneco gigante em homenagem à marca. “Lá em casa, todo mundo consome, a marca faz parte do nosso dia a dia. Ela é a cara de Pernambuco”, disse.

Mestre Camarão, um dos convidados para a campanha | Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

Nova embalagem

Celebrando a campanha, a Vitarella mudou a roupagem do seu Cream Cracker (no Estado conhecida como bolacha) e estampou a bandeira de Pernambuco, fomentando ainda mais a representatividade com a “Terra dos Altos Coqueiros”.

Nova roupagem do biscoito | Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco

