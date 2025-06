A- A+

Vítimas de fraudes do INSS serão ressarcidas no mesmo período, sem lista de prioridades

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, esclareceu nesta quarta-feira, 18, que todos os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos nos benefícios serão ressarcidos no mesmo período, ou seja, não haverá uma lista de prioridades.

A ideia é que, em um único mês, dois lotes sejam pagos, um a cada 15 dias.

"Todos serão ressarcidos igualmente no mesmo período. Não terá lista de priorização. Aqueles que estiverem na mesma situação, na comprovação de serem lesados, serão pagos integralmente, corrigido esse valor, e de uma única vez. A nossa ideia é que a gente faça pagamento o quanto antes. O planejado hoje é que soltemos calendário para pagamento em lotes, a cada 15 dias. Em um único mês, dois lotes de beneficiários serão pagos", disse Waller em live realizada pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pelo INSS para tirar dúvidas sobre o ressarcimento.

