A- A+

Música Vitória Freitas é uma das apostas musicais do Kwai para 2023 Cantora se mostra um fenômeno no piseiro sertanejo já emplacou hits com mais de 700 repetições no Spotify e 800 mil visualizações no YouTube em dois meses

O aplicativo de vídeos Kwai selecionou alguns novos artistas que devem ganhar destaque no showbiz em 2023. Entre os nomes que já começam a trilhar um caminho de sucesso, e em breve devem se tornar febre nacional, está a acreana Vitória Freitas.

Mostrando-se como um verdadeiro fenômeno do “Piseiro Sertanejo”, a cantora está conquistando cada vez mais o público nordestino com suas músicas. Entre os últimos lançamentos está “Galopadona”, parceria musical com Márcia Fellipe. O single é sucesso absoluto e já conta com quase 750 mil repetições no Spotify. Enquanto o clipe, gravado em Fortaleza, com direito a dancinha oficial, ultrapassa mais de 800 mil visualizações em apenas dois meses.

Vitória também coleciona grandes hits somente em sua voz, como "Egoísta" e "Nunca Vai Ser Eu", composição autoral. Ambas fazem parte do álbum Made In Acre, repleto de músicas escritas por compositores que trabalham com artistas como Alok, Zé Felipe, Wesley Safadão, Don Juan, Felipe Amorim, Jerry Smith e banda Barões da Pisadinha.

Colecionando resultados surpreendentes, a cantora tem números de ouvintes muito expressivos. No Youtube, suas músicas já somam quase 3 milhões de visualizações. Já no Tik Tok, são mais de 3 milhões de views nos vídeos de covers e músicas próprias de trabalho.

A artista tem a carreira gerenciada pelo escritório Luan Promoções, empresa nordestina consolidada nacionalmente por revelar e consolidar fenômenos do forró, sertanejo e piseiro, e já pertence ao casting da gravadora Êxito Music, que chegará ao mercado em breve.

Sobre Vitória

Natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, a cantora Vitória, de 22 anos, sonhava com a carreira musical desde a infância. Aos 14 anos, ela fez as primeiras composições, que vieram a ser lançadas em 2019.

Até 2021, Vitória cantava músicas de sertanejo universitário, mas agora está se consolidando como uma das figuras femininas do “piseiro sertanejo”, ritmo que une a pisadinha, o forró e influências do sertanejo e funk.

Veja também

Reino Unido "Brexit não está funcionando", diz prefeito de Londres