BRASIL

Viúva de Silvio Santos entra na lista de bilionários da Forbes. Veja as mais ricas do Brasil

Íris Pássaro Abravanel e suas filhas têm fortuna de R$ 6,4 bilhões. Viúva de Safra é a mais rica do país. Cofundadora do Nubank e pedagoga também estão na lista

Íris Abravanel, ao lado de Silvio Santos, em foto postada pela família no Instagram Íris Abravanel, ao lado de Silvio Santos, em foto postada pela família no Instagram  - Foto: Reprodução Instagram

A Forbes Brasil divulgou nesta quinta-feira sua lista anual de bilionários do país. A publicação também elencou as mulheres mais ricas do brasil. As estreantes deste ano são Íris Pássaro Abravanel, viúva de Silvio Santos, e suas seis filhas, que juntas têm R$ 6,4 bilhões.

Também entraram na lista Priscila Barreto Moreira Silva, grande acionista do grupo de planos de saúde Hapvida, com R$ 2,2 bilhões; e Mariana Botelho Ramalho Cardoso, diretora estatutária e responsável pela Área de Compliance do BTG Pactual, com R$ 2,1 bilhões.

Entre as dez mulheres mais ricas do país, apenas Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi, não herdaram seu patrimônio. Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, lidera com folga a lista, com patrimônio de R$ 120,5 bilhões — ela é também a segunda pessoa mais rica do Brasil, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, cuja riqueza é estimada em R$ 227 bilhões.

 

Confira a lista das 10 mais ricas do país:

Vicky Sarfati Safra e família (viúva do banqueiro Joseph Safra): R$ 120,5 bilhões

Maria Helena Moraes Scripilliti e família (filha do empresário José Ermírio de Moraes, fundador da Votorantim): R$ 26,8 bilhões

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (pedagoga e única mulher a integrar o Conselho de Administração do Itaú Unibanco): R$ 9,8 bilhões

Anne Werninghaus (filha de um dos fundadores da WEG): R$ 9,1 bilhões

Cristina Helena Junqueira (cofundadora do Nubank): R$ 8,7 bilhões

Neide Helena de Moraes (neta do empresário José Ermírio de Moraes, fundador da Votorantim): R$ 8,4 bilhões

Vera Rechulski Santo Domingo (viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr, filho do fundador da cervejaria colombiana Santo Domingo): R$ 7,1 bilhões

Lucia Borges Maggi (fundadora, junto com o marido, da gigante agrícola Amaggi): R$ 6,6 bilhões

Dora Voigt de Assis (neta de um dos fundadores da WEG): R$ 6,6 bilhões

Lívia Voigt (irmã de Dora e também neta de um dos fundadores da WEG): R$ 6,6 bilhões

