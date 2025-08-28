A- A+

BRASIL Viúva de Silvio Santos entra na lista de bilionários da Forbes. Veja as mais ricas do Brasil Íris Pássaro Abravanel e suas filhas têm fortuna de R$ 6,4 bilhões. Viúva de Safra é a mais rica do país. Cofundadora do Nubank e pedagoga também estão na lista

A Forbes Brasil divulgou nesta quinta-feira sua lista anual de bilionários do país. A publicação também elencou as mulheres mais ricas do brasil. As estreantes deste ano são Íris Pássaro Abravanel, viúva de Silvio Santos, e suas seis filhas, que juntas têm R$ 6,4 bilhões.

Também entraram na lista Priscila Barreto Moreira Silva, grande acionista do grupo de planos de saúde Hapvida, com R$ 2,2 bilhões; e Mariana Botelho Ramalho Cardoso, diretora estatutária e responsável pela Área de Compliance do BTG Pactual, com R$ 2,1 bilhões.

Entre as dez mulheres mais ricas do país, apenas Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi, não herdaram seu patrimônio. Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, lidera com folga a lista, com patrimônio de R$ 120,5 bilhões — ela é também a segunda pessoa mais rica do Brasil, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, cuja riqueza é estimada em R$ 227 bilhões.





Confira a lista das 10 mais ricas do país:

Vicky Sarfati Safra e família (viúva do banqueiro Joseph Safra): R$ 120,5 bilhões

Maria Helena Moraes Scripilliti e família (filha do empresário José Ermírio de Moraes, fundador da Votorantim): R$ 26,8 bilhões

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (pedagoga e única mulher a integrar o Conselho de Administração do Itaú Unibanco): R$ 9,8 bilhões

Anne Werninghaus (filha de um dos fundadores da WEG): R$ 9,1 bilhões

Cristina Helena Junqueira (cofundadora do Nubank): R$ 8,7 bilhões

Neide Helena de Moraes (neta do empresário José Ermírio de Moraes, fundador da Votorantim): R$ 8,4 bilhões

Vera Rechulski Santo Domingo (viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr, filho do fundador da cervejaria colombiana Santo Domingo): R$ 7,1 bilhões

Lucia Borges Maggi (fundadora, junto com o marido, da gigante agrícola Amaggi): R$ 6,6 bilhões

Dora Voigt de Assis (neta de um dos fundadores da WEG): R$ 6,6 bilhões

Lívia Voigt (irmã de Dora e também neta de um dos fundadores da WEG): R$ 6,6 bilhões

