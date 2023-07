A- A+

REDE SOCIAL Vizinhos do Twitter reclamam do 'X' gigante aceso funcionando em alta intensidade; vídeo Alteração de logo faz parte da visão de Elon Musk de transformar o serviço de 17 anos em um aplicativo mais abrangente, como o chinês WeChat

Um "X" gigante e brilhante marca o local de São Francisco, na Califórnia, onde Elon Musk diz que planeja manter sua empresa, a plataforma de mensagens anteriormente conhecida como Twitter. Mas as autoridades da cidade e alguns moradores estão insatisfeitos com a exibição.

Na sexta-feira, a empresa ergueu um logotipo X no topo de sua sede e alguns vizinhos reclamaram de luzes intrusivas e do departamento de inspeção predial de São Francisco, que disse que iniciaria uma investigação.

Musk, que adquiriu o Twitter em outubro de 2022 por US$ 44 bilhões, anunciou que a empresa renomeada permaneceria em São Francisco, apesar do que ele chamou de “espiral do declínio” da cidade. Musk mudou a sede da empresa de Tesla da Califórnia para o Texas em 2021. Manter o X em São Francisco pode ser um bom sinal para uma cidade que tem lutado para se recuperar da pandemia.

“Bela São Francisco, embora outros a abandonem, sempre seremos seus amigos”, escreveu Musk.

Na noite de domingo, a placa havia se apagado.

"Sem licenças"

A polícia chegou a interromper o trabalho de funcionários do Twitter no momento em que eles retiravam o nome e a marca da rede social, na última terça-feira. Vídeos que circulam na internet mostraram funcionários da empresa removendo as primeiras letras da lateral do prédio, pouco antes de agentes do departamento de polícia local intervirem. De acordo com o departamento, o ato foi classificado como "trabalho não autorizado", já que a companhia não tinha as licenças para fazer a mudança na fachada.



Isso porque, segundo a polícia, a empresa não comunicou a segurança nem o proprietário do prédio sobre a remoção dos materiais. Agentes foram acionados em meio à confusão. Mais tarde, concluíram que nenhum crime havia sido cometido e deixaram o local.

Por que mudou para X

Por mais de dez anos, o Twitter foi reconhecido por seu logotipo de pássaro azul, que se tornou um símbolo da cultura da rede social. Mas Elon Musk rebatizou a plataforma social utilizando um "X" criado com ajuda de fãs. A mudança foi descrita por ele, nesta segunda-feira, como um movimento para transformar o negócio em uma plataforma mais abrangente, chamada pelo bilionário de o aplicativo de tudo, como o chinês WeChat.

Musk chegou a falar sobre inspiração do WeChat para o novo “X”. O app chinês, criado pela Tencent, é usado pela maioria dos chineses para funções que vão desde efetuar pagamentos a troca de mensagens. Há ainda serviços financeiros online, como empréstimos ao consumidor.

