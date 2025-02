A- A+

Aviação Voa Brasil bate recorde de reservas em janeiro Destinado a aposentados do INSS, programa com passagens de até R$ 200 passa de 28 mil bilhetes em seis meses de funcionamento

O Programa Voa Brasil, iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos voltada para aposentados do INSS, alcançou um marco histórico em janeiro ao registrar 5.308 passagens reservadas, superando em 15% o recorde anterior, registrado em agosto. Desde sua criação, no final de julho de 2024, o programa já acumulou um total de 28.500 bilhetes comercializados, suficiente para lotar 220 aeronaves.

O Voa Brasil, considerado o primeiro programa social da aviação brasileira, permite que aposentados adquiram passagens aéreas por até R$ 200. As reservas são feitas diretamente pelo site gov.br/voabrasil, com um limite de até dois trechos por ano para cada beneficiário. A iniciativa não utiliza recursos públicos e conta com a colaboração das companhias aéreas, que disponibilizam assentos ociosos para o programa.

Os destinos mais procurados pelos beneficiários continuam concentrados nas regiões Sudeste (44%) e Nordeste (40,5%). Entre as vinte cidades mais visitadas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, João Pessoa/Bayeux, Maceió/Rio Largo, Natal, Belo Horizonte/Confins, São Luís, Aracaju, Campinas, Porto Seguro, Juazeiro do Norte, Porto Alegre, Belém e Vitória. No total, 77 cidades distintas receberam voos com passageiros do programa.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, o Voa Brasil vem cumprindo sua missão de democratizar o transporte aéreo e estimular a aviação regional. “Isto significa que o programa está atingindo seu objetivo, não só de incluir novas pessoas no transporte aéreo – já que não viajavam há pelo menos 12 meses – mas também de estimular a aviação regional. São em sua maioria pequenas e médias localidades envolvidas”, destacou o ministro.

O titular da pasta também ressaltou o impacto social do programa. “É um programa que vem trazendo felicidade na vida das pessoas e sobretudo fazendo com que muitos idosos possam viajar pelo país e reencontrar familiares por todo o Brasil. Vamos continuar cada vez mais ampliando o Voa Brasil por todo o país ao longo do ano de 2025, incluindo mais brasileiros na aviação”, concluiu Sílvio Costa Filho.

