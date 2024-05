A- A+

brasil Voa Brasil: lançamento de programa é adiado novamente e ministro atribui atraso a enchentes no RS Silvio Costa Filho afirmou que discussões em torno do programa devem ser retomadas em junho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta quarta-feira (22) que o lançamento do programa Voa Brasil foi adiado por conta da situação das enchentes no Rio Grande do Sul. Anunciado pelo governo ainda no ano passado, o projeto criado para oferecer passagens áreas de R$ 200 ainda não saiu do papel.

Em entrevista ao programa “Bom dia, ministro”, Silvio Costa disse que o desenho do programa já está pronto, mas que o lançamento foi adiado porque os esforços dos ministros estão voltados para o Rio Grande do Sul, que sofre pelas chuvas no estado há três semanas.

"Ele está pronto, a gente está construindo com a Casa Civil alguns detalhes. A gente estava para apresentar agora nesse período, mas por conta da situação do Rio Grande do Sul, todo esforço nosso, de toda equipe ministerial nesse momento emergencial é para atender o estado" disse.

O ministro também disse que pretende retomar as discussões do lançamento do programa ainda em junho.

"A gente espera que agora no mês de junho a gente retome essa discussão, possa finalizar esse programa, que ainda não foi lançado. No primeiro momento o programa deve atender aos aposentados que ganhem até dois salários mínimos, estamos falando em torno de 22 milhões de brasileiros."

As regras divulgadas estabelecem que aposentados do INSS que recebem até dois salários mínimos e estudantes do ProUni terão direito às passagens pelo valor de R$ 200. Além disso, também é necessário que o passageiro não tenha voado nos últimos doze meses.

Anunciado em março de 2023 pelo então ministro de Portos e Aeroportos, o lançamento do Voa Brasil sofre com uma série de adiamentos. O seu início estava previsto para janeiro de 2024, o que não aconteceu. No início do mês passado, o ministro afirmou em suas redes que o Voa Brasil seria lançado oficialmente no dia 17 de abril, mas foi adiado novamente.

Como mostrou O Globo, o programa virou uma dor de cabeça para o governo e é visto como um potencial desgaste político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Críticos do programa no Palácio do Planalto apontam que há muitas barreiras para o acesso ao benefício, o que pode gerar frustrações nos segmentos que, há pelo menos três meses, aguardam para acessar a plataforma.

Aliados de Lula defendem, inclusive, que o presidente não participe da solenidade de lançamento do Voa Brasil.

