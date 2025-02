A- A+

PROGRAMA SOCIAL Voa Brasil tem melhor desempenho em janeiro, mas ainda distante do compromisso de três milhões Em seis meses, foram comercializados R$ 28,5 mil bilhetes no valor de até R$ 200 cada trecho

O Voa Brasil, programa social que oferece passagens aéreas ao custo de até R$ 200 para aposentados do INSS que não tenham viajado nos últimos doze meses, vendeu 28.500 bilhetes em seis meses. O número representa a ocupação de 220 aeronaves, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, idealizador do programa.

— Isso é muito significativo — disse ao Globo, o secretário de Aviação Civil (SAC), Tomé Franca.

De acordo com o levantamento, o programa teve em janeiro o melhor desempenho, com a venda de 5.308 assentos, aumento de 15% em relação ao mês anterior. Rio e São Paulo estão entre os destinos para procurados.

Contudo, o número de assentos comercializados corresponde a 1% do compromisso das companhias aéreas, segundo o governo, em ofertar três milhões ao programa.

Lançado em julho de 2024, o programa permite que cada aposentado do INSS pode adquirir até dois trechos por ano no site gov.br/voabrasil. As passagens são oferecidas pelas companhias aéreas, ou seja, não há subsídios do governo federal. Os beneficiários ocupam assentos considerados ociosos pelas empresas.

Segundo o Ministério, o programa alcançou 77 cidades brasileiras. Os principais destinos dos beneficiados continuam concentrados nas regiões Sudeste (44%) e Nordeste (40,5%). Contudo, há demanda por destinos em todas as regiões.

Veja os principais destinos procurados pelos aposentados:

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Recife (PE)

Fortaleza (CE)

Brasília (DF)

Salvador (BA)

Maceió (AL)

Natal (RN)

Belo Horizonte (MG)

São Luís (MA)

Aracaju (SE)

Campinas (SP)

Porto Seguro (BA)

Juazeiro do Norte (CE)

Porto Alegre (RS)

Belém (PA)

Vitória (ES)

Veja também