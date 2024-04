A- A+

GOVERNO LULA Voa Brasil: veja quem tem direito a comprar as passagens a R$ 200. Programa começa este mês Por enquanto, apenas aposentados pelo INSS e alunos do ProUni poderão fazer parte do programa. Cerca de 2,5 milhões de pessoas estarão aptas

O programa Voa Brasil, que garantirá passagens aéreas por até R$ 200 começará a operar neste mês, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A ideia é que o público alvo do programa possa realizar passagens de avião por tarifas mais baratas.

Quem será beneficiado pelo Voa Brasil?

O primeiro grupo de contemplados será o de aposentados do INSS que recebem até dois salários mínimos e estudantes do Programa Universidade Para Todos (Prouni). O ministério estima que cerca de 2,5 milhões de pessoas estarão aptas a emitir bilhetes assim que a iniciativa for oficialmente anunciada.

Quem voou nos últimos 12 meses, por exemplo, não poderá ter acesso ao programa.

Quais companhias vão participar do programa Voa Brasil?

O ministro negociou a adesão das três principais companhias aéreas do país: Gol, Azul e Latam, que respondem por mais de 90% dos voos domésticos no Brasil.

Essas companhias irão oferecer um número de assentos a valores mais baixos que o normal.





Qual será a compensação?

Não haverá dinheiro da União no projeto, segundo o ministro. O governo já reduziu o valor do combustível de aviação em 19% - o que subtende-se como uma contrapartida para as companhias. O ministério também trabalha para evitar a judicialização e busca créditos junto ao BNDES:

— O que não podemos permitir são aumentos abusivos que penalizam o passageiro.

O que ainda falta esclarecer sobre o Voa Brasil?

Não há detalhes até o momento sobre como serão ofertadas as passagens, se o programa será aberto para novos públicos adiante e nem quais destinos estarão disponíveis. Além disso, não foi informado até agora quantas passagens no total serão de R$ 200.

