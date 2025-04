Você sabe como ativar o modo 'gato siamês' no WhatsApp? Veja como fazer

A- A+

O "modo gato siamês" no WhatsApp pode ser ativado em poucos passos e permite aos usuários modificar o logotipo do aplicativo por uma imagem alusiva ao gatinho.



O gato siamês é caracterizado por seu corpo esguio, pelo curto e manchas escuras características nas orelhas, no rosto, nas patas e na cauda, que contrastam com o restante do corpo, de tom mais claro. Esses animais geram fascínio entre os amantes de gatos, e é por isso que muitos querem personalizar seu WhatsApp com a imagem deles.



De qualquer forma, é importante esclarecer que isso não se trata de uma versão oficial do serviço de mensagens, mas sim de uma mudança estética, que não altera as funcionalidades internas da plataforma. Portanto, esse “modo” afeta apenas o ícone do app, que pode ser editado por meio de outro programa chamado Nova Launcher.







Como o nome indica, esse sistema pertence ao gênero conhecido como launchers (ou “lançadores”, em português), que permitem mudar a interface principal do celular e personalizar diversos aspectos como estilos de fonte, papéis de parede, widgets e logotipos dos ícones. Dessa forma, é possível ter um design individualizado dos diferentes aplicativos já instalados no dispositivo.



Mas, para configurar o “modo gato siamês”, os usuários precisam ter em mãos uma imagem — obtida na internet ou gerada por inteligência artificial — que poderão selecionar dentro do Nova Launcher para ser o novo ícone personalizado do WhatsApp.



Vale destacar que esses são aplicativos de terceiros, portanto, não têm a garantia da empresa Meta, que administra o WhatsApp, Facebook e Instagram. Por isso, como mencionado, a única alteração que pode ser feita no WhatsApp por meio do Nova Launcher é no logotipo — seja na cor, forma ou tamanho.

Como configurar o 'modo gato siamês' no WhatsApp

Os usuários que desejarem ativar o 'modo gato siamês' devem seguir os seguintes passos:

Baixar o aplicativo Nova Launcher no celular Android.



Abrir e definir o app como padrão no celular, para que ele possa modificar a interface de personalização e alterar o design da tela principal.



Acessar seu navegador favorito e buscar (ou criar com inteligência artificial) uma imagem do ícone do logo do WhatsApp com algum símbolo alusivo a um gato siamês. O arquivo deve estar em formato PNG e com fundo transparente.



Voltar para a tela principal do celular e pressionar o ícone do WhatsApp por cerca de dois segundos. Aparecerá um menu flutuante, onde será necessário tocar em “Editar”.



Em seguida, tocar novamente sobre o logo do app, escolha aplicativos e depois fotos.



Localizar a imagem baixada anteriormente, ajustar o tamanho e tocar em “concluído”. Dessa forma, o “modo gato siamês” será ativado no WhatsApp.



Caso o usuário queira restaurar o logo original, basta acessar a Play Store e desinstalar o Nova Launcher. Após isso, todas as personalizações feitas com esse aplicativo desaparecerão.

Como funciona o App para personalizar o WhatsApp

A interface principal de um celular é o que o usuário vê na tela do seu dispositivo e, graças aos launchers, essa interface pode se tornar visualmente mais atraente do que a apresentação padrão do Android. Não é apenas possível mudar os logotipos — também é viável fazer com que o sistema pareça ser de outra marca: por exemplo, quem tem um dispositivo Samsung pode baixar um launcher que imite o visual da Motorola ou da Apple.

A maioria dos launchers é composta por três elementos principais: as telas iniciais (ou áreas de trabalho), onde ficam os ícones; os widgets; e uma barra inferior (o dock), onde podem ser fixados os aplicativos usados diariamente. Há também um menu de apps, com todos os aplicativos instalados.

Por exemplo, com o Nova Launcher, os usuários podem personalizar o tamanho dos ícones, ocultar aplicativos da tela inicial ou escolher diferentes métodos para desligar a tela.

