TECNOLOGIA Você sabia que é possível recuperar fotos apagadas do celular? Saiba como Tanto dispositivos Android quanto iPhones contam com essa opção, mas apenas por um período de tempo determinado; veja quais aplicativos são usados para proteger imagens

Os celulares mais novos permitem que os usuários restaurem imagens apagadas. Existem sistemas próprios do aparelho e, inclusive, aplicativos que permitem recuperar fotos excluídas definitivamente do celular.

Nesse sentido, há uma opção para localizar as imagens que foram apagadas e restaurá-las, se necessário. Para isso, é preciso procurá-las na lixeira do dispositivo, onde ficam armazenados os arquivos que foram descartados. O procedimento pode variar de acordo com o sistema operacional do smartphone, que pode ser Android ou iOS. De qualquer forma, vale destacar que, em ambos os casos, as fotos que permanecem na lixeira são apagadas definitivamente após um certo tempo.





A seguir, o passo a passo para encontrar as fotos excluídas do celular e recuperá-las:

Como recuperar fotos apagadas da lixeira do celular Android?

As pessoas que possuem dispositivos Android podem restaurar fotos e vídeos apagados recentemente, desde que ainda estejam na lixeira. No entanto, não é possível restaurar itens que foram excluídos de forma permanente. Os arquivos com backup na nuvem podem ser recuperados em até 60 dias. Caso não haja backup, eles permanecerão na lixeira por até 30 dias.

Nesse sentido, as fotos apagadas podem ser recuperadas da seguinte maneira:

Abra o aplicativo Google Fotos;

Na parte inferior, toque em “Biblioteca” e selecione “Lixeira”;

Verifique se o arquivo que deseja recuperar está lá. Se não estiver, pode ter sido apagado permanentemente;

Quando localizar a imagem, mantenha pressionada a foto ou o vídeo que deseja restaurar;

Na parte inferior, toque em “Restaurar”.

Dessa forma, a foto ou vídeo recuperado voltará a aparecer nos seguintes locais:

Nos álbuns em que estava;

Na biblioteca do Google Fotos;

No app de galeria do celular.

Como recuperar fotos apagadas da lixeira do iPhone?

Usuários que desejam recuperar fotos apagadas no iPhone devem seguir os passos abaixo:

Após apagar uma foto, vá para a pasta “Álbuns” e desça até a pasta “Apagados”;

Ao acessar com o Face ID, a pasta será aberta automaticamente. Em seguida, selecione as fotos que deseja recuperar e envie novamente para a biblioteca com a opção “Recuperar”;

Por fim, os arquivos restaurados serão colocados na mesma pasta em que estavam antes de serem apagados.

Caso os usuários queiram recuperar arquivos excluídos de outros aplicativos, devem seguir estas instruções:

Acesse o iCloud Drive;

Clique no botão com três pontinhos no canto superior direito e selecione “Recuperação de dados”;

Clique em “Restaurar arquivos” e escolha os arquivos que deseja restaurar. Também é possível marcar “Selecionar tudo” para restaurar todas as fotos e vídeos;

Por último, clique em “Restaurar”.

Aplicativos para recuperar fotos apagadas

Também é possível baixar diferentes aplicativos que ajudam a recuperar fotos excluídas. Dois dos mais populares são:

DigDeep Image Recovery: neste aplicativo, as fotos apagadas aparecem organizadas por pastas e podem ser pré-visualizadas de forma prática, facilitando a recuperação de uma imagem específica.

Recycle Bin – Restore Lost Data: o aplicativo devolve ao celular não apenas fotos apagadas, mas também outros arquivos e documentos, como vídeos, áudios,

