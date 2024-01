A- A+

tecnologia Vodafone fecha acordo de US$ 1,5 bilhão com Microsoft para uso de IA e nuvem Operadora vai utilizar soluções corporativas da Microsoft, enquanto dona da OpenAI vai aproveitar solução de IoT da empresa

A operadora multinacional Vodafone fechou um acordo com a Microsoft para investir US$ 1,5 bilhão nos próximos dez anos para desenvolver uma série de negócios - incluindo inteligência artificial (IA) e computação em nuvem. A Microsoft deverá apostar no uso de Internet das Coisas (IoT), da divisão da Vodafone.

Como parte do acordo, a Vodafone usará tecnologia da OpenAI no Azure para aprimorar as operações de atendimento ao cliente. O contrato também prevê o uso do chatbot para o consumidor, e os funcionários da Vodafone terão acesso ao Microsoft Copilot para aumentar a produtividade. As informações constam em comunicado divulgado pelas empresas nesta terça-feira.

Para a Vodafone, o acordo ajuda a CEO Margherita Della Valle a agilizar as operações da empresa e a melhorar as suas ofertas para a divisão empresarial, sua prioridade. Também permitirá que a Vodafone venda mais serviços Microsoft a clientes empresariais, incluindo Azure e Teams, e permitirá que a operadora de telecomunicações deixe de utilizar os seus próprios centros de dados e passe a usar o Azure.

"A IA generativa está realmente mudando o jogo nas oportunidades de construir novos serviços e novas capacidades" disse o diretor de tecnologia Scott Petty, em uma entrevista.

"Isso significa que a Vodafone pode lançar um conjunto completo de novas aplicações, desde atendimento ao cliente até nos ajudar a responder melhor às RFPs (ferramenta que ajuda na escolha de novos fornecedores) e tornar nossos engenheiros de software mais eficazes e mais produtivos" disse Petty.

Investimento em IoT

A Microsoft também pretende investir na divisão de IoT da Vodafone, que a operadora de telecomunicações com sede no Reino Unido planeja abrir até abril. A Vodafone convidará outros parceiros para investirem, mantendo ao mesmo tempo uma participação maioritária no negócio, que gera cerca de mil milhões de euros por ano em vendas, disse o diretor financeiro da Vodafone, Luka Mucic, numa entrevista.

A Microsoft está trabalhando para encontrar mais clientes pagantes para seus assistentes Copilot AI depois de concordar em injetar US$ 13 bilhões na OpenAI. Os clientes corporativos pagam US$ 30 por usuário por mês pelo acesso ao Copilots, aproximadamente o dobro do que os clientes corporativos normalmente pagam pelo pacote de produtos Office da Microsoft.

A Vodafone chegou a ter valor de mercado similar ao da Microsoft por um breve período após o estouro da "bolha das pontocom", entre 1994 e 2000. Mas a sorte das empresas divergiu nas últimas duas décadas, à medida que a indústria de telecom se esforçava para obter receitas que acompanhassem o ritmo dos seus pesados investimentos regulares em infraestruturas de rede.

Enquanto isso, a aposta da Microsoft na OpenAI colocou a fabricante de software na vanguarda do boom generativo da IA e a ajudou a superar o valor de mercado da Apple, se tornando a empresa de capital aberto mais valiosa.

