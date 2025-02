Voepass entra com pedido de tutela para reestruturação financeira

A Voepass entrou com um pedido de tutela nesta segunda-feira para se reestruturar financeiramente. Em comunicado, a empresa afirmou que busca fortalecer sua estrutura de capital para garantir sustentabilidade a longo prazo. Esse mecanismo permite que companhias se protejam de credores, antecipando efeitos de uma recuperação judicial, como a suspensão de cobranças.

A Voepass disse ainda que a operação das rotas aéreas seguirá normalmente, com a continuidade na venda de passagens e reservas por meio de seus canais tradicionais.

“Mesmo diante de tantas adversidades setoriais, considerando todos os desafios que a aviação no Brasil enfrenta há algum tempo, como é de conhecimento público, nós chegamos aos 30 anos de atuação na aviação regional — a companhia aérea há mais tempo em operação no Brasil —, pautando nossa história pela resiliência e pela busca de soluções, sempre focada na missão de tornar possível conectar o interior do País com um serviço de qualidade”, afirma José Luiz Felício Filho, CEO da Voepass Linhas Aéreas.