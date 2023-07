A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Volks traz ao Brasil Kombi elétrica e tem campanha com Elis Regina e Maria Rita cantando juntas Montadora está completando 70 anos no país e também passa a oferecer SUV elétrico por assinatura

Ao comemorar seus 70 de presença no Brasil, a Volkswagen está trazendo ao país a Kombi na versão elétrica, chamada de ID.Buzz. O veículo deixou de ser produzindo por aqui há uma década e será importado da Alemanha. Serão 70 unidades, mas o preço não foi divulgado pela montadora. Na Europa, ela custa 54.430 euros na versão Cargo, dedicada ao transporte comercial, o equivalente a R$ 282.500,00.

“O ID.Buzz é o ícone da era eletrificada da Volkswagen. Após 56 anos de histórias a bordo da Kombi, os brasileiros poderão reviver a emoção, agora com zero emissões", — disse em nota Alexander Seitz, presidente da Volkswagen América Latina.

Além da Kombi eletrificada, a marca alemã está trazendo ao país o SUV elétrico ID.4, o primeiro carro da marca a ser apresentado ao mercado exclusivamente pelo programa de assinatura, o VW Sign&Drive.

Pelo serviço de assinatura, o interessado poderá contratar o veículo em 24 meses -, com preço de R$ 9.990,00 mensais já com todos os serviços do programa: manutenção, seguro, documentos, atendimento 24 horas, gestão de multas e serviço de rastreador.



O ID.Buzz é produzido em Hannover, na Alemanha. Fez sua primeira aparição na América Latina no maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, por onde circulou.

Semanas depois, o veículo foi mostrado em São Paulo num encontro histórico com a própria Kombi T1 de 1961, chamada de “Corujinha”, na fábrica de São Bernardo do Campo. De 1957 até 2013, foram mais de 1,4 milhões de Kombis comercializadas no País.

O ID.Buzz foi construído sobre a plataforma modular elétrica (MEB) da Volkswagen. Trata-se da primeira plataforma escalável de grande produção no mundo para carros totalmente elétricos.

A montadora também está lançando sua nova campanha institucional no Brasil, destacando a evolução da marca e de seus produtos. Com ajuda de inteligência artificial, a Volks está promovendo um reencontro inédito, interrompido há mais de quatro décadas, entre Elis Regina, uma das maiores cantoras da história da música brasileira, e sua filha Maria Rita.

No dueto proporcionado pela tecnologia, Maria Rita está ao volante do ID.Buzz, enquanto, na mesma estrada, a mãe, Elis Regina, segue dirigindo uma Kombi clássica. Juntas, elas cantam 'Como nossos pais', mostrando que 'o novo sempre vem'. Enquanto isso, alguns clássicos da marca como Brasília, Fusca, aparecem na campanha.

