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MUNDO Volkswagem demite e Ford recontrata: como a IA e motores elétricos afetam empregos nas montadoras Mercado chinês e revolução tecnológica acertaram em cheio a estrutura de gigantes do setor

O avanço da inteligência artificial vem transformando o mercado de trabalho em diferentes setores da economia. Nas montadoras, porém, essa mudança parece ter ganhado contornos especialmente marcantes nos últimos dias, com dois movimentos em direções opostas.



A Volkswagen anunciou um plano que pode eliminar até 100 mil empregos um número expressivo diante de sua força de trabalho global de cerca de 660 mil funcionários. Mesmo que a empresa não tenha justificado a decisão, setores do mercado avaliam que este também pode ser um impacto da presença dessas novas tecnologias na empresa.



Já a Ford vai por outro caminho. Segundo a agência Bloomberg, a empresa americana decidiu recontratar centenas de engenheiros veteranos depois de constatar que sistemas de IA não conseguiram alcançar o mesmo nível de qualidade das inspeções realizadas por humanos.

No caso da Volkswagen, a montadora alemã avalia uma das maiores reestruturações de sua história. Segundo a revista de negócios alemã Manager Magazin, a empresa estuda cortar até 100 mil empregos em todo o mundo, fechar quatro fábricas na Alemanha e reduzir em 15% seus investimentos nos próximos cinco anos. Caso a medida seja implementada, os cortes representarão cerca de 15% do quadro global de funcionários da empresa.





A reestruturação ocorre também em meio à pressão enfrentada pela fabricante com o aumento da concorrência das montadoras chinesas, especialmente no segmento de veículos elétricos, além dos custos elevados da transição tecnológica, tarifas comerciais e enfraquecimento da demanda em alguns mercados. O plano busca reduzir despesas e tornar a empresa mais competitiva diante das mudanças no setor automotivo. No entanto, ela não informou quais setores da empresa seriam afetados, e se eles poderiam ou não ter substituto tecnológicos.

Outras montadoras europeias também estão sendo pressionadas por novas tarifas sobre suas exportações para os Estados Unidos, o que apresenta dificuldades para competir com a ascensão de fabricantes chineses de veículos elétricos.

Na direção oposta, a Ford decidiu trazer de volta 350 engenheiros experientes, para reforçar os processos de inspeção de qualidade nas fábricas. Segundo a Bloomberg, a montadora concluiu que os sistemas de inteligência artificial implantados para automatizar parte das verificações não conseguiram identificar defeitos com a mesma eficiência dos profissionais mais experientes.

Além de voltarem a atuar nas inspeções, os engenheiros recontratados terão a missão de treinar profissionais mais jovens e aperfeiçoar os próprios sistemas de inteligência artificial, ajustando os algoritmos para que consigam reconhecer falhas que passaram despercebidas durante o processo automatizado. A decisão mostra que a empresa não abandonou o uso da IA, mas passou a tratá-la como uma ferramenta complementar ao trabalho humano, e não como um substituto completo, pelo menos por enquanto.

Segundo Charles Poon, responsável pelo desenvolvimento de hardware da Ford, a empresa superestimou a capacidade da tecnologia.

— Acreditamos, equivocadamente, que poderíamos criar um produto de alta qualidade simplesmente introduzindo inteligência artificial e inserindo nossos requisitos de projeto.

Os dois episódios ilustram como a inteligência artificial pode influenciar diretamente as decisões de emprego na indústria automotiva. Enquanto algumas fabricantes enxugam seus quadros para enfrentar os custos da transformação tecnológica, outras descobrem que, em determinadas etapas do processo produtivo, a experiência humana continua sendo indispensável para garantir a qualidade dos veículos.

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