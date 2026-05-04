A- A+

RECALL Volkswagen anuncia recall de 118 mil carros no Brasil. Confira modelos envolvidos Defeito em software de partida atinge Polo, Virtus, Nivus, T-Cross e Tera. Empresa diz que situação pode aumentar riscos de acidente; conserto será gratuito e deve demorar até duas horas

A Volkswagen anunciou nesta segunda-feira (4) um recall de cinco modelos da gama fabricados entre 2020 e 2025.

De acordo com a companhia, a chamada de volta às concessionárias para o reparo envolve, ao todo, 117.798 veículos dos modelos Polo, Virtus, Nivus, T-Cross e Tera vendidos em todo país.

Segundo a montadora, o instrumento combinado, peça responsável por reunir e mostrar ao motorista diversas informações sobre o veículo no painel, pode não funcionar corretamente devido a uma falha de software.

O risco, segundo a Volkswagen, é que durante a partida no veículo, a peça pode apresentar comportamento não esperado, não funcionando após o acionamento.

O erro não está conforme a legislação e aumenta o risco de acidente com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros, diz a montadora.

Cada um dos veículos envolvidos deverá ser inspecionado e, se necessário, a marca fará a atualização do software do instrumento. O tempo estimado para o serviço é de até duas horas e o serviço, se for necessário, é gratuito.

De acordo com a marca, serão enviadas cartas aos proprietários para os veículos envolvidos nesta ação, indicando como deverá ser realizado o serviço em uma concessionária. O início dos atendimentos vai acontecer a partir do próximo dia 11, segunda-feira.

A empresa lista os veículos envolvidos, em número não sequencial. Veja se o seu veículo está envolvido:

Para verificação do problema no veículo, a Volkswagen recomenda que os clientes acessem a página específica de chamadas no site da montadora ou entre em contato pelo telefone 0800 019 8866.

Veja também