A- A+

VEÍCULOS Volkswagen dará início à produção de ônibus elétrico no segundo semestre de 2024 O e-Volksbus será produzido na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro

A Volkswagen Caminhões e Ônibus anunciou nesta terça-feira (12) que vai iniciar a produção de um ônibus elétrico no país no segundo semestre. O e-Volksbus está sendo produzido em sua fábrica em Resende, no Rio. O veículo tem capacidade de 22 toneladas e uma autonomia de até 250 km, com sistema de carregamento voltado ao período noturno para maximizar a produtividade.

A empresa destacou que o modelo será baseado no conhecimento acumulado em cinco anos de experiência com o primeiro caminhão elétrico feito 100% no Brasil, o e-Delivery, acrescentando que ambos têm tecnologias e componentes compartilhados. Os primeiros testes com o e-Volksbus começaram em maio de 2023.

“Estamos dando mais um passo para a eletromobilidade no transporte urbano. Depois de acumularmos quilometragens suficientes em testes com o chassi elétrico da VWCO e também com o primeiro caminhão elétrico desenvolvido no país, daremos início à produção no segundo semestre de 2024. Esta será uma etapa importante para a adaptação do produto na linha de produção”, afirma Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O anúncio do início da produção foi feito durante o evento "RJ Eletromobilidade - nova matriz energética e o futuro do transporte rodoviário por ônibus do Rio de Janeiro", realizado nesta terça no Rio.

Um dos diferenciais do veículo, segundo a empresa, é a proteção contra inundação, adequando o produto às realidades de operação Brasil. Além disso, vem com sistema de frenagem regenerativa que maximiza a autonomia da bateria e reduz o desgaste dos freios do veículo.

Veja também

loterias Apostas do Recife e Vitória de Santo Antão acertam a quina e levam R$ 51 mil, cada