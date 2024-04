Volkswagen ID.Code: novo SUV elétrico autônomo é apresentado na China; conheça

A- A+

Após lançar o SUV elétrico ID.4, a Volkswagen resolveu mostrar ao mundo que está de olho no futuro e revelou, nesta quarta-feira, o carro conceito ID.Code, no Salão do Automóvel de Pequim. O veículo com design futurista será o primeiro veículo autônomo da marca alemã.

O conceito crossover é movido por motores elétricos, que são sustentados por uma bateria de íons de lítio e de painéis integrados ao teto de vidro do veículo. Além disso, a Volkswagen afirma que o carro possui direção autônoma de nível 4, ou seja, ele é capaz de dirigir por conta própria, pelo menos dentro de espaços controlados e sem condições adversas como chuva intensa, neblina ou neve.

Dessa forma, o motorista pode se tornar um passageiro do próprio veículo, assim, conseguindo relaxar, ler um livro ou fazer outra atividade. Como nos filmes de ficção científica, o ID.Code ao entrar no modo de piloto automático retrai o volante e possibilita que os bancos girem em até 180º, além de permitir que os bancos sejam inclinados até virarem “camas”.

Fora a capacidade de direção autônoma, algumas outras curiosidades chamam atenção, como, por exemplo, o sistema de iluminação dele. Segundo a Volkswagen, trata-se da “Nuvem de luz com olhos 3D interativos”, uma espécie de “avatar digital” que fornece informações ao motorista e demais passageiros.





A carroceria abaixo da barra luz é parcialmente transparente e, quando o motorista ou outro passageiro caminha em direção ao carro, é apresentada uma sequência de boas vindas mostrando a previsão do tempo entre outras informações.

O interior do ID.Code também se destaca pelo seu conceito de espaço lounge que utiliza apenas materiais ecológicos e sem origem animal. Além disso, a Volkswagen promete que os usuários terão um sistema de som, iluminação ambiente e controle de clima que remete aos jatos mais sofisticados. Junto a isso, existem displays semitransparentes integrados nas laterais, que funcionam mostrando diversas informações e até mesmo lembretes da agenda.

Por fim, a Volkswagen aposta que o modelo é apenas o ponto de partida para uma nova geração inovadora de SUV. Com isso, o mercado espera que um veículo semelhante ao conceito esteja sendo desenvolvido para ser comercializado ainda nos próximos anos. No entanto, a marca alemã ainda não comunicou oficialmente quando começará a comercializar o modelo.

