A- A+

NEGÓCIOS Volume de serviços cresce 0,6% em setembro e chega a oitavo mês de crescimento Número veio acima do esperado por analistas de mercado

O volume de serviços cresceu 0,6% em setembro, e chega ao seu oitavo mês seguido de crescimento, após registrar 0,1% em agosto. Ao longo desse período, o setor acumulou alta de 3,3%, renovando o patamar recorde da série histórica.

O número veio acima da expectativa de especialistas, que projetavam crescimento de 0,4%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira.

Em comparação com setembro de 2024, o volume de serviços avançou 4,1%, somando 18 taxas positivas consecutivas;

No ano, o acumulado foi de 2,8%;

Já em 12 meses, alta foi de 3,1%.

O crescimento do mês foi puxado pelo segmento de transportes (1,2%), que acumula alta de 1,5% e está em seu segundo resultado positivo seguido, com destaque vai para o transporte rodoviário de carga.

Segundo o gerente da pesquisa Rodrigo Lobo, os transportes vêm sendo os responsáveis por sustentar os resultados positivos acumulados nos últimos oito meses.

"O grande destaque é a renovação do ápice da série histórica, agora em setembro de 2025. Essa renovação vem acontecendo desde o último mês de abril. O setor de transportes tem sido o grande responsável por essa sequência de taxas positivas", avalia Rodrigo.

Veja também