Qua, 12 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NEGÓCIOS

Volume de serviços cresce 0,6% em setembro e chega a oitavo mês de crescimento

Número veio acima do esperado por analistas de mercado

Reportar Erro
DinheiroDinheiro - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O volume de serviços cresceu 0,6% em setembro, e chega ao seu oitavo mês seguido de crescimento, após registrar 0,1% em agosto. Ao longo desse período, o setor acumulou alta de 3,3%, renovando o patamar recorde da série histórica.

O número veio acima da expectativa de especialistas, que projetavam crescimento de 0,4%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira.

Leia também

• Dólar recua com trégua política nos EUA e alta de inflação ao consumidor na China

• Varejo on-line contrata exército de temporários para Black Friday

O crescimento do mês foi puxado pelo segmento de transportes (1,2%), que acumula alta de 1,5% e está em seu segundo resultado positivo seguido, com destaque vai para o transporte rodoviário de carga.

Segundo o gerente da pesquisa Rodrigo Lobo, os transportes vêm sendo os responsáveis por sustentar os resultados positivos acumulados nos últimos oito meses.

"O grande destaque é a renovação do ápice da série histórica, agora em setembro de 2025. Essa renovação vem acontecendo desde o último mês de abril. O setor de transportes tem sido o grande responsável por essa sequência de taxas positivas", avalia Rodrigo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter