A- A+

BRASIL Volume de serviços cresce 0,8% em fevereiro, após três meses sem altas Resultado do mês veio acima do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam estabilidade

O volume de serviços subiu 0,8% em fevereiro, após três meses sem crescimento no setor, com queda de 0,6% em janeiro. O resultado veio acima das expectativas dos analistas, que projetavam estabilidade no mês. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Nos últimos 12 meses, setor acumulou alta de 2,8%;

Em relação a fevereiro de 2024, o crescimento foi de 4,2%, a 11ª taxa positiva consecutiva.

A atividade de informação e comunicação foi a principal responsável pela alta, com crescimento de 1,8%.

Após fechar 2024 com um crescimento considerado robusto, diante do contexto macroeconômico favorável, o setor de serviços começou a mostrar sinais de desaceleração no fim do ano passado. Após alcançar recorde da série histórica em outubro, os serviços ficaram três meses sem apresentar resultados positivos, retomando crescimento em fevereiro.

Veja também