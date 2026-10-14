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Mercado Financeiro

Volume de serviços do Brasil cai 0,1% em agosto

Número vem abaixo das expectativas de analistas, que projetavam alta de 0,1%

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Volume de serviços do Brasil cai 0,1% em agostoVolume de serviços do Brasil cai 0,1% em agosto - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O volume dos serviços prestados o Brasil ficou em x% em agosto, após ficar estável em julho, frente ao mês anterior. O número veio abaixo das espectativas de analistas de mercado, que projetavam alta de 0,4%, segundo as as projeções coletadas pelo Valor Data. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE.

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Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o volume de serviços cresceu 0,6%, seu 29º resultado positivo consecutivo. O acumulado do ano chegou a 1,7% frente a igual período de 2025. Já o acumulado nos últimos doze meses avançou 2,2% em agosto de 2026, desacelerando frente a julho (2,4%).

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