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Mercado Financeiro Volume de serviços do Brasil cai 0,1% em agosto Número vem abaixo das expectativas de analistas, que projetavam alta de 0,1%

O volume dos serviços prestados o Brasil ficou em x% em agosto, após ficar estável em julho, frente ao mês anterior. O número veio abaixo das espectativas de analistas de mercado, que projetavam alta de 0,4%, segundo as as projeções coletadas pelo Valor Data. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o volume de serviços cresceu 0,6%, seu 29º resultado positivo consecutivo. O acumulado do ano chegou a 1,7% frente a igual período de 2025. Já o acumulado nos últimos doze meses avançou 2,2% em agosto de 2026, desacelerando frente a julho (2,4%).

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