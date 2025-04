A- A+

Serviços Volume de serviços em Pernambuco cresce 2,9% em fevereiro No comparativo com fevereiro de 2024, o setor de serviços cresceu 3,4% no Estado

O volume de serviços no estado de Pernambuco cresceu 2,9% em fevereiro, em relação ao mês de janeiro, considerando a série com ajuste sazonal, quando recuou 4,8%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quinta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No comparativo com fevereiro de 2024, o setor de serviços cresceu 3,4% no Estado.

Impactaram positivamente no resultado os setores de Informação e Comunicação (2,2%); Transportes, Serviços Auxiliares aos Transportes e Correio (5,5%); e Serviços Profissionais, Administrativos e Complementares (8,3%).

As influências negativas foram registradas em Serviços Prestados às Famílias (-8,1%) e Outros Serviços (-0,3%).

Variação acumulada

Na variação acumulada dos últimos 12 meses, o estado apresentou crescimento de 4,2%, impulsionado principalmente pelos Serviços de Informação e Comunicação (7,3%); Serviços Profissionais, Administrativos e Complementares (4,7%); e Transportes, Serviços Auxiliares aos Transportes e Correio (4,3%).

Em termos de receita nominal, todas as atividades específicas estudadas pelo IBGE apresentaram crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior, exceto "Serviços Prestados às Famílias", que registrou uma queda de 1,5%.

No total, a receita nominal do setor de serviços em Pernambuco cresceu 8% com relação a fevereiro de 2024.

