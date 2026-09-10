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Pesquisa Volume de serviços fica estável em julho ante junho, revela IBGE Nessa comparação, o resultado ficou pouco abaixo da mediana das projeções, que era de alta de 1%

O volume de serviços prestados ficou estável em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, resultado que ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,2%. O intervalo das estimativas ia de queda de 0,7% a alta de 1,2%.

Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com julho de 2025, houve avanço de 0,9% em julho, já descontado o efeito da inflação.

Nessa comparação, o resultado ficou pouco abaixo da mediana das projeções, que era de alta de 1%. Neste caso, o piso das expectativas era de retração de 0,2% e teto, de crescimento de 2,4%.

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