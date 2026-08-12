Pesquisa
Volume de serviços fica estável em junho ante o mês anterior, afirma IBGE
Resultado veio acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que apontava queda de 0,2% na margem, com intervalo entre recuo de 1,6% e alta de 0,7%
Volume de serviços fica estável em junho ante o mês anterior, afirma IBGE - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O volume de serviços prestados ficou estável em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, conforme a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na manhã desta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Esse resultado veio acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que apontava queda de 0,2% na margem, com intervalo entre recuo de 1,6% e alta de 0,7%.
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Na comparação com junho de 2025, o volume de serviços avançou 2,0%, de acordo com o IBGE. O resultado também ficou acima da mediana das projeções, de alta de 1,2%. As estimativas para essa leitura variavam de queda de 0,4% a avanço de 2,1%.