Volume de serviços prestados avança 0,1% em fevereiro ante janeiro, afirma IBGE
Piso era de queda de 0,3% e o teto, de avanço de 3,6%
O volume de serviços prestados subiu 0,1% em fevereiro na comparação com janeiro, na série com ajuste sazonal. O porcentual ficou abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,5%. O piso era de queda de 0,3% e o teto, de avanço de 3,6%.
Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados na manhã desta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com fevereiro de 2025 houve avanço de 0,5% em fevereiro deste ano, já descontado o efeito da inflação.
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O resultado também foi inferior à mediana das projeções, que apontava para uma alta de 1,6%. Neste caso, o piso era de estabilidade e o teto, de aumento de 5,4%.