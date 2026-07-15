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Volume de serviços recua 0,4% em maio ante abril, revela IBGE

Dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada na manhã desta quarta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

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Volume de serviços recua 0,4% em maio ante abril, revela IBGEVolume de serviços recua 0,4% em maio ante abril, revela IBGE - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O volume de serviços registrou queda de 0,4% em maio ante abril e ficou abaixo da mediana estável das estimativas do Projeções Broadcast. O intervalo das estimativas ia de recuo de 0,7% a alta de 1,2%.

Na comparação com maio de 2025, houve avanço de 0,4% em maio, no piso das projeções, que variavam de alta de 0,4% a 3,3%, com mediana de 0,9%.

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Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada na manhã desta quarta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de serviços prestados em abril ante março foi revisado de 1,2% para 1,1%, de acordo com o IBGE.

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