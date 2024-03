A- A+

BRASIL Volume de serviços tem alta de 0,7% em janeiro O avanço no volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro foi o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador

Assim como ocorreu com o desempenho das vendas no varejo, o volume de serviços prestados no País surpreendeu positivamente em janeiro, com alta de 0,7% em relação a dezembro, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. O resultado superou as projeções de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que previam queda mediana de 0,5%.

O avanço no volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro foi o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, período em que acumulou um ganho de 1,9%. O setor iniciou o ano operando 13,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, situando-se apenas 0,7% abaixo de patamar recorde alcançado em dezembro de 2022.





