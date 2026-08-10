Volume de transações via Pix aumentou 25,7% em 2025 ante 2024, mostra BC
Relatório destaca que a infraestrutura sofreu uma mudança significativa na distribuição das transações desde seu lançamento, em 2020, do ponto de vista da sua natureza
O número de transações via Pix aumentou 25,7% em 2025, em comparação a 2024. Foram quase 80 bilhões de transações no ano passado. No mesmo período, o volume financeiro de transações por meio da infraestrutura cresceu 33,8%, ultrapassando R$ 35 trilhões. Os dados constam na segunda edição do Relatório de Gestão do Pix, publicado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central.
"A quantidade e o volume de transações Pix têm crescido de forma significativa desde o seu lançamento", diz o BC no documento.
O relatório destaca que a infraestrutura sofreu uma mudança significativa na distribuição das transações desde seu lançamento, em 2020, do ponto de vista da sua natureza.
Inicialmente, o meio de pagamento era usado sobretudo para transações entre pessoas físicas, que correspondiam a 85% das transações. Com o passar do tempo, porém, a população passou a usar o serviço para envio para pessoas jurídicas. Em 2025, 43% das transações foram de PFs para PJs, um aumento de 4 pontos porcentuais em relação a 2024 e de 37 pontos porcentuais em relação a 2020.
Leia também
• Focus: mediana de IPCA 2026 passa de 5,03% para 5,02%, acima do teto da meta de inflação
• Pix amplia participação nos pagamentos em bares e restaurantes
• IC-Br recua 0,57% em julho ante maio, afirma Banco Central
"Esses números demonstram o processo de maturidade do Pix, que passou de um meio utilizado primordialmente para viabilizar transferências digitais entre pessoas para um meio de pagamento central para o funcionamento do varejo brasileiro", afirma o BC.
Na análise por faixas de valor, no ano passado, 59% dos envios entre PFs foram na faixa de até R$ 60, enquanto 21% das transações foram acima de R$ 200. Com relação às transações de PFs para PJs, 76% ocorreram nas faixas de até R$ 60 e apenas 8% foram acima de R$ 200. De maneira agregada, 71% das transações por meio da infraestrutura foram de até R$ 100.
"O aumento do uso no varejo é evidência da evolução da percepção de benefícios que o Pix proporciona às empresas, como rapidez no recebimento de recursos, redução de custos, aumento da base de clientes, facilidade de uso pelos clientes e integração com ferramentas de gestão financeira. Como Infraestrutura Pública Digital numa sociedade cada vez mais digitalizada, o Pix exerce o papel que antigamente era desempenhado pelo dinheiro em espécie, porém de forma mais eficiente e garantindo que a moeda exerça eficazmente sua função de meio de pagamento e seja plenamente disponibilizada para a população como bem público", afirma a autoridade monetária.