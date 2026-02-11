A- A+

Veículos Volvo anuncia investimento de R$ 2,5 bilhões no Brasil; vendas de caminhões e ônibus mantêm queda Marca vai desenvolver novos produtos e investir parte dos recursos na fábrica do Paraná

A Volvo anunciou nesta quarta-feira um novo ciclo de investimentos de R$ 2,5 bilhões entre este ano e 2028. Segundo a empresa, trata-se do maior volume investidos pela companhia no país desde que começou a fabricar veículos comerciais em Curitiba, no Paraná, em 1979.

Os recursos serão aplicados no desenvolvimento de novos produtos, além de estarem programados aportes na fábrica, expansão de rede de concessionárias e ofertas de novos serviços tanto para o segmento de caminhões quanto de ônibus.

Esse valor se soma ao já anunciado pelas demais montadoras no país, que totaliza R$ 150 bilhões em novos investimentos até 2030.

Os investimentos no Brasil acontecem num momento em que o mercado de caminhões e ônibus está encolhendo. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) as vendas de ônibus recuaram 33,9% e as de caminhões, 31,5% em janeiro deste ano, dando prosseguimento a um movimento de queda iniciado ainda em 2025.

Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo América Latina, observou que mesmo neste cenário adverso a companhia seguirá investindo.

“Temos uma visão de longo prazo. Independente da conjuntura atual, o Brasil é um mercado estratégico para a Volvo. Por isso, estamos fazendo um novo ciclo de investimentos, desta vez de R$ 2,5 bilhões, o maior de nossa história no país”, afirmou Lirmann em nota.

O governo federal lançou, no final do ano passado, o Move Brasil, programa de financiamento de caminhões para renovação da frota, que prevê recursos de R$ 10 bilhões, vindos do BNDES e do Tesouro. Os juros são mais baixos que os do mercado e os efeitos desse programa devem começar a ser sentidos em março, segundo a Anfavea.

Mercado de caminhões deve encolher

A expectativa é que, neste ano, o mercado de caminhões semipesados e pesados encolha entre 5% e 10% para todas as marcas, mantendo a queda registrada também em 2025.

“Os juros altos encarecem o crédito e desestimulam as compras e a renovação das frotas. É um fator crucial que está freando o crescimento das empresas de transporte, inclusive reduzindo a sua competitividade”, afirmou Lirmann.

No ano passado, a Volvo vendeu 20.053 caminhões no Brasil acima de 16 toneladas, o equivalete a 23% de do segmento. Foram 25.665 unidades considerando toda a América Latina. O destaque ficou para a retomada do mercado argentino, onde foram vendidos 1.185 caminhões, um crescimento de 190% sobre o ano anterior. A empresa também iniciou as exportações para o México.

