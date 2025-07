A- A+

Volvo apresenta cinto de segurança com inteligência artificial que se adapta ao corpo e ao acidente Novo sistema estará no SUV elétrico EX60

A Volvo, montadora referência mundial em segurança automotiva, acaba de anunciar um avanço inédito na proteção dos passageiros. A marca sueca apresentou o primeiro cinto de segurança multiadaptável do mundo, que utiliza inteligência artificial para ajustar automaticamente seu funcionamento com base nas características do passageiro e do possível acidente.

O novo cinto vai além do conceito tradicional de retenção. Projetado para oferecer proteção mais precisa e eficaz, o novo cinto usa dados em tempo real captados por sensores internos e externos do carro. A IA analisa variáveis como altura, peso, forma do corpo, postura e intensidade do impacto para definir, em milissegundos, o nível ideal de força a ser aplicado.

Assim, um passageiro maior em uma colisão grave, por exemplo, receberá uma carga maior de retenção para evitar lesões na cabeça, enquanto alguém menor em um acidente leve terá menos pressão para reduzir o risco de fraturas nas costelas. A tecnologia estará disponível a partir de 2026 no SUV elétrico EX60.

O sistema representa uma evolução significativa dos cintos modernos com limitadores de carga, ampliando as configurações possíveis de três para onze perfis de atuação. Isso permite uma adaptação muito mais refinada a cada situação.

— O cinto de segurança multiadaptável é outro marco na segurança automotiva e um ótimo exemplo de como usamos dados em tempo real com a ambição de salvar milhões de vidas. É uma grande atualização do cinto de três pontos, invenção da Volvo em 1959, que já salvou mais de um milhão de vidas — afirmou Åsa Haglund, diretora do Centro de Segurança da Volvo Cars.

Um cinto que evolui com o tempo

Além da capacidade de se adaptar em tempo real, o novo cinto também será capaz de evoluir ao longo do tempo. Por meio de atualizações remotas de software, a Volvo pretende aprimorar constantemente a performance do sistema, alimentando os algoritmos com novos dados de colisões reais e ampliando a base de conhecimento da IA embarcada. Isso significa que o carro não apenas protege melhor, mas também aprende a proteger ainda mais à medida que circula pelas ruas.

A inovação faz parte de um ecossistema de segurança mais amplo da Volvo, que inclui airbags, sensores de ocupação e sistemas de assistência ao motorista. Todos esses elementos trabalham de forma integrada para oferecer uma proteção mais eficiente e reduzir riscos de lesões secundárias quando os passageiros se envolvem em um acidente.

A Volvo é conhecida por sua obsessão por dados reais de acidentes, e foi exatamente essa expertise que serviu de base para a criação do novo sistema. A marca acumulou uma base única de segurança, com informações detalhadas sobre mais de 80 mil ocupantes envolvidos em colisões reais.

A análise desses dados alimentou modelos preditivos que tornaram possível criar um sistema altamente sensível às variáveis do mundo real, superando os padrões exigidos por normas regulatórias.

