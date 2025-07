Volvo Car registra prejuízo líquido e retira guidance, mas ação sobe com lucro operacional

A- A+

A Volvo Car teve prejuízo líquido de 7,51 bilhões coroas suecas (US$ 767 milhões) atribuível aos acionistas no segundo trimestre de 2025, revertendo lucro de 5,34 bilhões de coroas suecas registrado em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 17. Segundo a empresa, o prejuízo envolve um impacto de 11,4 bilhões de coroas suecas de encargos de desvalorização e custos de reestruturação de 1,4 bilhões de coroas suecas.

Contudo, a montadora sueca - que é controlada pela chinesa Geely Holding Group - teve lucro operacional antes de juros e impostos (EBIT, em inglês) de 2,9 bilhões de coroas suecas entre abril e junho, uma queda de 63% na comparação anual.

A receita total teve contração de 8% no trimestre, a 93,5 bilhões de coroas suecas, acompanhando queda de 12% nas vendas de carro no varejo. Em nota, a Volvo Car destacou que as vendas e o EBIT vieram 7% acima do consenso do mercado, o que "precisa ser visto como bom, dadas as circunstâncias".

A Volvo Car retirou suas projeções para o ano completo de 2025 e 2026, citando o cenário global incerto. A empresa destacou que os resultados operacionais do segundo trimestre são consequência de uma redução planejada na lucratividade.

Devido a tarifas de importação sobre automóveis, o modelo ES90 não será vendido de maneira rentável nos EUA e a margem de lucro será reduzida na Europa, ao mesmo tempo em que pretende aumentar o volume do modelo EX90.

Entre mudanças da reestruturação para reduzir custos, a Volvo Car irá eliminar cerca de 3 mil empregos globalmente, sob o objetivo de economizar 18 bilhões de coroas suecas nos próximos anos.

Após o balanço, a ação da Volvo Car subia 6,81% em Estocolmo, por volta das 10h (de Brasília).

*Com informações da Dow Jones Newswires



