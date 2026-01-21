A- A+

FMotors Volvo EX60: SUV elétrico promete até 810 km de autonomia e estreia IA do Google Novo modelo da marca sueca chega em 2026 e mira o topo do segmento

A Volvo Cars apresentou oficialmente, em Estocolmo, na Suécia, o novo Volvo EX60, um SUV médio 100% elétrico que marca a entrada da montadora sueca no maior e mais disputado segmento do mercado global de veículos elétricos.

O modelo chega com a proposta de elevar o padrão em autonomia, tecnologia, segurança e eficiência, mirando consumidores que buscam um elétrico sem concessões.

Com capacidade para cinco ocupantes, o EX60 foi desenvolvido para uso familiar e promete acabar com a ansiedade de autonomia.

Na versão P12 AWD Electric, o SUV alcança até 810 quilômetros com uma única carga, o melhor resultado da categoria e o maior já registrado em um carro elétrico da Volvo.

Já as versões P10 AWD Electric e P6 Electric, com tração traseira, oferecem autonomias de até 660 km e 620 km, respectivamente.

Nova plataforma e eficiência energética

O Volvo EX60 estreia a plataforma SPA3, a nova arquitetura dedicada a veículos elétricos da marca. O modelo também é equipado com o HuginCore, sistema central de computação que permite maior integração entre hardware e software, além de ganhos em eficiência produtiva e redução de custos.

Tecnologias como bateria integrada à carroceria (cell-to-body), motores elétricos de nova geração, novo design das células de bateria e processos de fundição em larga escala contribuem para reduzir peso e ampliar a eficiência energética.

Com isso, o EX60 passa a ter uma das menores pegadas de carbono entre os elétricos da Volvo, ao lado do EX30.

Volvo EX60 apostou na traseira limpa e moderna, o que reforça a eficiência aerodinâmica e o visual futurista | Foto: Volvo/Divulgação

Design escandinavo com foco em aerodinâmica

O design do EX60 segue os princípios do design escandinavo funcional, combinando elegância e eficiência. A frente baixa, a linha do teto inclinada e as laterais afiladas resultam em um coeficiente de arrasto de 0,26, um dos mais competitivos do segmento, impactando diretamente na autonomia.

No interior, o SUV oferece piso totalmente plano, ampla distância entre eixos e bom espaço para as pernas no banco traseiro.

O porta-malas generoso e os compartimentos inteligentes reforçam a versatilidade para o uso diário e viagens em família.

Tecnologia, IA e experiência conectada

O EX60 é considerado o Volvo mais inteligente já produzido. Ele é o primeiro modelo da marca a sair de fábrica com o Gemini, assistente de inteligência artificial do Google, totalmente integrado ao Android Automotive OS. A tecnologia permite interações naturais por voz, sem necessidade de comandos específicos.

O sistema de infoentretenimento é mais rápido e responsivo, com mapas que carregam instantaneamente e melhor compreensão dos comandos de voz. O modelo também estreia Apple Music com Dolby Atmos pré-instalado e sistema de som Bowers & Wilkins com 28 alto-falantes, incluindo caixas acústicas nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros e traseiros.

Interior do Volvo EX60 agrega o minimalismo escandinavo e alta tecnologia com foco total no conforto | Foto: Volvo/Divulgação

Segurança em alto nível

Fiel ao DNA da marca, o EX60 adota o Volvo Cars Safety Standard, indo além das exigências regulatórias. Graças ao HuginCore, o SUV monitora constantemente o ambiente ao redor por meio de uma ampla rede de sensores, elevando a capacidade de prevenção de acidentes.

Entre os destaques estão o cinto de segurança multi adaptativo, que ajusta a proteção conforme o ocupante e a situação do impacto, além da estrutura reforçada com aço boro e sistemas de retenção de última geração.

Atualizações, produção e chegada ao Brasil

O Volvo EX60 foi projetado para evoluir ao longo do tempo por meio de atualizações remotas (over-the-air), que permitirão melhorias contínuas em segurança, desempenho e funcionalidades.

A produção do novo SUV elétrico começa no segundo trimestre de 2026, na Suécia. O modelo já está disponível para encomendas em mercados europeus e chegará aos Estados Unidos no fim da primavera do hemisfério norte.

No Brasil, a expectativa é que o Volvo EX60 desembarque ainda em 2026, com versões a serem confirmadas pela Volvo Car Brasil.

Veja também