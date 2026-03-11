A- A+

Mercado Von der Leyen defende teto ao petróleo russo e diz que não é hora de aliviar sanções

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que não é o momento de aliviar as sanções contra a Rússia e defendeu a manutenção do teto de preços do petróleo russo como forma de estabilizar os mercados e limitar as receitas de Moscou em meio às tensões no Oriente Médio. Em publicação no X nesta quarta-feira (11) Von der Leyen disse que discutiu uma resposta coordenada do G7 para a situação no Irã e na região em conversa organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron.

Segundo a chefe do braço executivo europeu, a aplicação do teto para o petróleo russo pode ajudar a conter a volatilidade energética em um momento de maior risco geopolítico. "Aplicar o teto de preços do petróleo ajudará a estabilizar os mercados e limitar as receitas da Rússia. Este não é o momento de relaxar as sanções contra a Rússia", escreveu.

A dirigente também afirmou que a prioridade imediata das autoridades é garantir a continuidade dos fluxos de energia globais, sobretudo a navegação pelo Estreito de Ormuz, que classificou como "crítica para a economia global".

Ela acrescentou que discutiu o tema com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Von der Leyen saudou a decisão da Agência Internacional de Energia (AIE) de disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo de reservas de emergência para aliviar as tensões na oferta global. O diretor-executivo da instituição, Fatih Birol, fez o anúncio mais cedo.

A presidente da Comissão Europeia ainda disse que os líderes concordaram em trabalhar com parceiros regionais para evitar uma ampliação do conflito e restaurar a estabilidade no Oriente Médio.



