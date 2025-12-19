Von der Leyen diz estar "confiante" para alcançar acordo UE-Mercosul em janeiro

A- A+

A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira, 19, que está "confiante" de que conseguirá o apoio necessário para a assinatura do acordo comercial UE-Mercosul em janeiro. A resolução, que estava prevista para ser firmada amanhã, 20, foi adiada ontem, 18, após protestos de agricultores da França e da Itália contrários ao tratado.

"Estou confiante de que teremos a maioria necessária", declarou em uma coletiva de imprensa. Von der Leyen precisa da aprovação da chamada maioria qualificada para alcançar o tratado: voto favorável de 15 países que somem ao menos 65% da população europeia. Para derrubar o acordo, são necessários votos de países que somam 35% dos europeus.

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou, também na sexta, que é "muito cedo" para dizer se seu país conseguirá aceitar o pacto em janeiro, em meio à forte oposição de agricultores e partidos políticos locais.

"Espero que sim, porque isso significaria que teríamos feito progressos que, em alguns casos, seriam históricos", acrescentou

Ele pediu, no entanto, que o "progresso" exigido pela França fosse implementado para que "o texto mudasse de natureza".

O acordo entre os blocos está em negociação há 26 anos e, se aprovado, criaria a maior zona de livre comércio do mundo.

Os europeus poderiam exportar veículos e máquinas para os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). Em troca, facilitaria a entrada na Europa de carne, arroz, mel e soja sul-americanos, considerados mais competitivos devido aos padrões de produção, o que os agricultores europeus encaram com apreensão.

