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União Europeia Von der Leyen rebate ameaça tarifária de Trump contra a UE e reitera compromisso com acordo "Um acordo é um acordo, e temos um acordo. A essência desse acordo é a prosperidade, regras comuns e confiabilidade", disse a presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, rebateu a ameaça tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, de elevar as alíquotas sobre importações de carros e caminhões da União Europeia (UE) para 25%, da alíquota atual de 15%, mas ressaltou que o bloco está preparado "para qualquer cenário", a depender da decisão do mandatário americano.

"Um acordo é um acordo, e temos um acordo. A essência desse acordo é a prosperidade, regras comuns e confiabilidade", disse, em coletiva de imprensa na Armênia, nesta terça-feira, 5.

Segundo Von der Leyen, Bruxelas está nos estágios finais de implementar os compromissos de tarifas, e, ao mesmo tempo, Washington também possui pontos a serem cumpridos. "Queremos, com este acordo, obter ganhos mútuos, cooperação e confiabilidade. E estamos preparados para todos os cenários", acrescentou.

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