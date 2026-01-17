Sáb, 17 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
União Européia-Mercosul

Von der Leyen/X: 25 anos em construção; acordo UE-Mercosul é a conquista de uma geração

"Viva a amizade entre nossos povos e nossos continentes", complementou a autoridade europeia

Reportar Erro
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der LeyenA presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen - Foto: Luis Robayo / AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, celebrou em sua conta no X (antigo Twitter) o início da cerimônia de assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. "25 anos em construção. Acordo UE-Mercosul é a conquista de uma geração", publicou a autoridade assim que teve início o evento em Assunção, no Paraguai.

"Viva a amizade entre nossos povos e nossos continentes", complementou a autoridade europeia.

Leia também

• Mercosul-UE: acordo será assinado às 13h em Assunção

• Sem Lula, Mercosul e UE assinam acordo histórico de livre comércio

• Mercosul-UE/Lula: acordo criará oportunidades mútuas de emprego e geração de renda

A cerimônia começou há pouco com a presença dos presidentes do Paraguai, Santiago Peña; do Panamá, José Raúl Mulino; da Argentina, Javier Milei; do Uruguai, Yamandú Orsi; da Bolívia, Rodrigo Paz; da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; e do Conselho Europeu, António Costa. Quem representa o Brasil no evento é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter