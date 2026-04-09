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Aeroportos Voo atrasou ou foi cancelado? Veja quais são os direitos dos passageiros Pane geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo gerou atrasos em cadeia que devem perdurar ao longo de todo o dia

A pane geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo provocou a suspensão momentânea de pousos e decolagens. O problema impactou a vida de passageiros, que passaram a enfrentar atrasos e cancelamentos em seus voos.

Para esses casos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Código de Defesa do Consumidor estabelecem regras para evitar prejuízos.

A pane ocorreu entre 9h30 e 10h06, informou a Força Aérea Brasileira, e provocou um efeito cascata em outros terminais do país. Os aeroportos Aeroporto Internacional do Galeão e Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por exemplo, registraram alterações em 12 voos. Além disso, o espaço aéreo ficou sobrecarregado após o fechamento de aeroportos em São Paulo.

Os voos já foram retomados, mas a paralisação gerou atrasos em cadeia que devem perdurar ao longo de todo o dia. Em Viracopos, por exemplo, as operações foram interrompidas das 9h às 10h08, segundo a concessionária.

Até as 11h30, foram registrados dez atrasos em voos de chegada e 19 em voos de partida. Também foram cancelados dez voos.

Em casos como esse, o advogado Thiago Visnadi, sócio do Campos Visnadi Soluções Jurídicas, explica que as companhias aéreas têm responsabilidade pela prestação de assistência e pela garantia dos direitos dos passageiros:

— Isso inclui a manutenção do voo pretendido, do serviço contratado, bem como a assistência decorrente da impossibilidade de utilização do serviço naquele momento e suas consequências — explica.

Letícia Peres, advogada especialista em direito do consumidor, afirma que a empresa tem o dever de informar o motivo do atraso ou cancelamento e a previsão de partida a cada 30 minutos. Além disso, essa informação deve ser prestada por escrito sempre que o passageiro solicitar.

Veja o que se sabe: FAB detalha pane técnica que interrompeu operações em aeroportos de São Paulo e congestionou Rio

A especialista explica ainda que a Anac prevê assistência gradual aos passageiros afetados, que varia de acordo com o tempo de espera, da seguinte forma:

1 hora: direito à comunicação (internet, telefone).

2 horas: alimentação (voucher ou lanche).

4 horas: hospedagem (em caso de pernoite) e transporte. Se o passageiro estiver na cidade de domicílio, a empresa pode oferecer apenas o transporte para a residência, permitindo o deslocamento de ida e volta, acrescenta Visnadi.

Atrasos superiores a 4 horas

Se o atraso leva o passageiro a perder um compromisso, Visnadi explica que há entendimentos consolidados de que qualquer atraso a partir de quatro horas pode caracterizar falha na prestação do serviço e exigir uma assistência mais ampla.

— Quando há perda de compromisso, seja profissional ou um evento social importante, como um casamento, pode haver, a depender da análise, dano moral e necessidade de reparação. Então, além do dano material, do reembolso e dos cuidados materiais, também pode haver enquadramento de dano moral, a depender da análise e da comprovação.

E em caso de cancelamento?

Em caso de cancelamento, os especialistas dizem que o consumidor pode optar pela reacomodação em voo próprio ou de terceiros na primeira oportunidade, por um voo em data de sua conveniência ou pelo reembolso integral, incluindo as taxas.

Visnadi destaca que é importante que o consumidor mantenha tudo documentado, como cartões de embarque, fotos de painéis e recibos de despesas, além de procurar o balcão da companhia aérea para obter um retorno formal.

— Também é importante expressar de forma clara sua posição, seja pela remarcação do voo ou pelo pedido de reembolso. As companhias aéreas são obrigadas a garantir os direitos do consumidor, considerando a responsabilidade objetiva da empresa — diz.

Caso a companhia não preste nenhuma assistência, Peres recomenda primeiro registrar a reclamação no SAC da empresa e no site consumidor.gov.br. Se o problema não for resolvido, o passageiro deve buscar o Procon, o Juizado Especial Cível ou um advogado especializado.

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