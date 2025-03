A- A+

AVIAÇÃO Recife e Fortaleza vão ter voos diretos para Espanha; saiba detalhes das rotas Novas rotas vão conectar a capital espanhola ao Nordeste no próximo verão

A Iberia anunciou o início da comercialização de passagens para as novas rotas que conectarão a capital espanhola a Recife e Fortaleza no próximo verão.

Pernambuco terá um novo voo direto ligando o Recife a Madri operado pela companhia aérea espanhola Iberia. Essa rota, que começará com três frequências semanais, foi anunciada nesta terça-feira (25) pelo Governo do Estado.

Com o voo, a capital pernambucana terá, neste primeiro momento, seis frequências semanais para a capital espanhola, sendo três da Iberia e três operadas pela Azul.

Os voos da Iberia começarão em 13 de dezembro deste ano às segundas, quartas e sábados, com pousos e decolagens no Aeroporto de Madrid Adolfo Suárez-Barajas.

A partir de 9 de fevereiro de 2026, serão quatro frequências semanais: às segundas, quartas, sábados e domingos. E em 16 de fevereiro de 2026 a rota será ampliada para cinco voos semanais, às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos.

Já Fortaleza receberá seu primeiro voo direto em 19 de janeiro de 2026, com três frequências semanais, passando para quatro a partir de 16 fevereiro.

“Este voo direto da Iberia para Fortaleza representa um divisor de águas para o nosso turismo e para a nossa economia”, celebra o secretário de Turismo, Eduardo Bismarck. “É um trabalho árduo que contou com o apoio decisivo do governador Elmano de Freitas. Agora, o Ceará está ainda mais conectado com o mundo, atraindo turistas e investimentos”, enfatizou.

Rota

A rota Recife-Madri marca o retorno da Iberia ao Nordeste após 15 anos de ausência e ainda será a primeira vez que a companhia traz à região a maior aeronave de sua frota, um Airbus A321XLR, com capacidade para 348 passageiros.

As passagens já estão disponíveis a partir desta terça-feira no site da companhia aérea e também nas principais agências de viagem.

Para a governadora de Pernambuco em exercício, Priscila Krause, a ampliação da conectividade aérea do Estado cria novas oportunidades de turismo e negócios.

"Anunciamos mais um importante voo direto para Madri, com frequência regular, o que fortalece ainda mais nossa relação com o mercado espanhol e amplia as portas de entrada para Pernambuco", ressaltou.

A diretora comercial, de clientes, de desenvolvimento de rede e alianças da Iberia, María Jesús López Solás, acredita que o Brasil tem grande potencial.

"Além das principais cidades para as quais já voamos, com a incorporação dos novos A321XLR podemos explorar novas rotas do outro lado do Atlântico, avaliar sua aceitação e adaptar gradualmente a oferta à demanda", pontuou.

"Essa parceria teve início em 2023 e foi consolidada no início deste ano, através da Empetur com a Embratur, durante a Routes Americas 2025, principal feira internacional de aviação. Nosso foco tem sido ampliar as conexões de Pernambuco, fortalecendo tanto o turismo de negócios quanto o de lazer na região”, destacou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

A ampliação da rota foi articulada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Aena.

Conexões internacionais

Com esse novo voo ligando o Recife a Madrid operadora pela Iberia, Pernambuco amplia ainda mais sua malha internacional, se destacando como o maior polo de chegada de turistas estrangeiros no Nordeste.

Atualmente, a capital pernambucana conta com rotas internacionais diretas para os seguintes destinos:

- Buenos Aires, Argentina: um para o Aeroparque operado pela Gol e dois para Ezeiza, sendo um da Gol e outro da JetSmart;

- Córdoba, Argentina: operado pela Gol;

- Lisboa, Portugal: operado pela TAP;

- Montevidéu, Uruguai: operado pela Azul;

- Orlando, Estados Unidos: operado pela Azul;

- Madrid, Espanha: um voo operado pela Azul e outro voo operado pela Iberia (a partir de dezembro);

- Santiago, Chile: operado pela Latam;

- Assunção, Paraguai: operado pela Azul;

- Porto, Portugal: operado pela Azul;

- Fort Lauderdale, Estados Unidos: operado pela Azul.

