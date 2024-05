A- A+

Desastre no RS Voos comerciais extras da malha aérea emergencial começam a chegar ao Rio Grande do Sul Malha faz parte do plano emergencial que prevê 116 voos semanais, nesta primeira fase

Começam a chegar nos aeroportos do interior do Rio Grande do Sul (RS) os primeiros voos comerciais extras da malha aérea emergencial, disponibilizados após o desastre climático que atinge o estado.

No sábado (11), as três companhias aéreas - Gol, Latam e Azul - operaram voos para Passo Fundo, Santo Ângelo e Caxias do Sul. Já nesta segunda-feira (13), voos seguiram para os municípios de Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana e Caxias.

Os voos extras foram anunciados na última quinta-feira (9), pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Infraero, Aeroportos do Brasil (ABR) e Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

A malha faz parte do plano emergencial que prevê 116 voos semanais, nesta primeira fase. Ao todo, serão ofertadas 88 viagens para o Rio Grande do Sul e 28 para Santa Catarina.

"Estamos vendo os primeiros voos extras chegando ao interior do Rio Grande do Sul, garantindo, com isso, o direito de ir e vir da população nesse momento delicado", destacou o ministro de Porto e Aeroportos.



Nesta terça-feira (14), Silvio Costa Filho deve se reunir com o governador do RS, Eduardo Leite, para discutir a malha aérea implantada e novas medidas.



Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado na noite desse domingo (12), 145 mortes foram registradas no RS em decorrência das fortes chuvas. Há, ainda, 132 desaparecidos.

Confira a malha aérea emergencial:

Aeroporto de Caixas do Sul | 25 voos semanais

Aeroporto de Santo Ângelo | 2 voos semanais

Aeroporto de Passo Fundo | 16 voos semanais

Aeroporto de Pelotas | 5 voos semanais

Aeroporto de Santa Maria | 2 voos semanais

Aeroporto de Uruguaiana | 3 voos semanais

Base aérea de Canoas | 35 voos semanais

Aeroporto de Florianópolis | 21 voos semanais

Aeroporto de Jaguaruna | 7 voos semanais

Aeroporto de Chapecó | aumento de capacidade da aeronave.

