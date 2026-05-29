Voos entre o Recife e Mossoró vão ser retomados em setembro

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Os voos entre o Recife e Mossoró, no Rio Grande do Norte, serão retomados a partir de setembro. A companhia aérea Azul, que vai operar a rota, iniciou a venda de passagens para a nova operação a partir de 3 de setembro. A reativação é fruto de uma parceria com o governo potiguar, que tem negociado com a companhia desde o ano passado.



A rota terá dois voos semanais em cada sentido, às quintas-feiras e domingos, decolando às 14h50 e pousando às 16h20 na capital pernambucana. No sentindo contrário, os voos saem do Recife às 12h50 e chegam em Mossoró às 14h20. Os voos serão operados com aeronaves ATR, com capacidade para até 70 Clientes. A partir da capital pernambucana, os clientes terão acesso facilitado a 32 destinos, entre nacionais e internacionais.



Da mesma forma, os passageiros oriundos de todo o Brasil passarão a ter mais possibilidades de chegar ao Rio Grande do Norte, fortalecendo a integração da região com a malha aérea da Azul.



“Retomar a operação entre Mossoró e Recife confirma a vocação e compromisso da Azul com a conectividade regional e com o desenvolvimento das cidades onde atuamos. Recife é um dos nossos principais hubs e permite que os Clientes de Mossoró acessem, de forma rápida e conveniente, dezenas de destinos no Brasil e no exterior. Estamos sempre atentos às oportunidades de expandir nossa malha de forma sustentável, acompanhando a demanda e contribuindo para o crescimento econômico local", afirma Cesar Grandolfo, Gerente Sênior de Relações Institucionais da Azul.





“A retomada dos voos para Mossoró reforça a conectividade de um dos principais polos econômicos do estado e impulsiona a interiorização do turismo no Rio Grande do Norte, com acesso facilitado a atrativos como a Costa Branca e o Parque Nacional da Furna Feia, além de ampliar, em parceria com a Azul, a integração da região oeste e do Vale do Açu ao hub de Recife, conectando o interior a destinos nacionais e internacionais”, destacou Marina Marinho, secretária de Turismo do Rio Grande do Norte.

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