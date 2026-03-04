A- A+

CASO MASTER Vorcaro dá instruções em mensagem para 'Sicário' 'moer' empregada e dar 'sacode' em chef de cozinha Banqueiro foi preso preventivamente em operação autorizada pelo ministro do STF André Mendonça

A Polícia Federal indicou que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, dava instruções para monitorar e agredir pessoas que considerava como desafeto ou adversário. Entre elas estavam funcionários que trabalhavam para ele e jornalistas que o incomodavam. Essas informações constam na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou a prisão de Vorcaro nesta quarta-feira.

Em uma mensagem interceptada pela PF, Vorcaro diz a Luiz Phillipi Mourão, que era chamado pelo apelido de "Sicário", para "dar um sacode" num chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário.

“O bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar”, diz ele, na mensagem.

Em outra, Vorcaro pede a Mourão para "moer" uma empregada que o estaria ameaçando:

"Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda.”

Mourão, então, pergunta: "O que é para fazer?". Ele responde: "Puxa endereço tudo".

A PF pediu a prisão preventiva de Vorcaro e Mourão a Mendonça. As mensagens citadas fundamentam o pedido, que foi deferido pelo ministro do Supremo sem o aval da Procuradoria-Geral da República.

"O investigado organizava e executava diligências destinadas à identificação, localização e acompanhamento de pessoas que mantinham relação com investigações ou com críticas às atividades do grupo econômico ligado ao Banco Master", afirmou a PF.

Veja também