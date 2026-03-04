A- A+

Caso Master Vorcaro e Zettel deixam sede da PF e seguem para audiência de custódia em fórum de SP Após procedimento, Justiça decidirá se eles permanecem detidos ou se poderão responder ao processo em liberdade

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seu cunhado, o empresário Fabiano Zettel, deixaram a sede da PF nesta tarde para realizar a audiência de custódia no Fórum Criminal Ministro Jarbas Nobre, quando a Justiça decidirá se eles permanecem detidos ou se poderão responder ao processo em liberdade.

O dono do banco foi detido nas primeiras horas do dia, e seu cunhado Zettel se entregou à PF por volta das 9h, já que não havia sido localizado em seu endereço pelas forças de segurança.

Na primeira vez que foi preso, em novembro de 2025, Vorcaro permaneceu na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo por exatamente uma semana. A nova prisão acontece em meio a suspeita de obstrução de Justiça e, de acordo com a decisão do ministro André Mendonça, pela extenso patrimônio de Vorcaro.

“O risco de evasão do principal investigado segue presente, na medida em que ainda possui jatos privados, bem como extenso patrimônio no exterior, inclusive em paraísos fiscais” , destaca o texto

A decisão também pontua que mesmo após a primeira prisão de Vorcaro, “a organização criminosa continuou a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros”.

Sobre Zettel, o documento aponta que o cunhado do banqueiro era seu operador financeiro e braço direito. O pastor também seria responsável por custear as atividades de monitoramento e intimidação realizadas pelo grupo informal "A Turma", liderado por Felipe Mourão.

Em nota, a defesa de Zettel afirmou que seu cliente “está à inteira disposição das autoridades”.

A prisão de Vorcaro

Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, no Aeroporto de Guarulhos. Exatamente uma semana após a prisão, ele foi transferido para o sistema prisional comum, sendo levado inicialmente ao CDP 4 de Pinheiros e, posteriormente, ao CDP 2 de Guarulhos.

Ele deixou a prisão definitiva em 29 de novembro de 2025, após uma decisão judicial que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A primeira prisão aconteceu pouco antes de uma viagem no banqueiro. Como mostrou O GLOBO, o dono do Banco Master chegou de helicóptero ao terminal de aviação executiva do aeroporto pouco depois das 22h, de acordo com fontes familiares à operação. No local, encontrou ao menos 15 agentes da PF, que lhe deram voz de prisão ainda na área interna do aeroporto.

Informações reunidas pela PF sugerem que Vorcaro soube que estava na iminência de ser preso e teria preparado a fuga ao mesmo tempo que anunciou a venda do Master para o grupo Fictor. Ele foi preso tentando embarcar para Malta.

A PF, porém, monitorava de perto a sua movimentação e já sabia que ele vinha tentando aprovar um plano de voo para o país europeu desde às 17h, em um pedido feito às pressas para o Serviço de Controle de Tráfego Aéreo. A quem perguntava, Vorcaro dizia estar indo a Dubai para encontrar investidores árabes interessados na compra do Master – o que não se comprovou pelo plano de voo.

