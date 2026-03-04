A- A+

Caso Master Vorcaro e Zettel são transferidos para presídio em Guarulhos Dono do Banco Master e seu cunhado passaram por audiência de custódia em um fórum na região dos Jardins

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e seu cunhado, Fabiano Zettel, foram transferidos na tarde desta quarta-feira da superintendência da Polícia Federal, em São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista.

Os carros que levaram Vorcaro e Zettel deixaram há pouco o Fórum Criminal Ministro Jarbas Nobre, na região dos Jardins, onde foi realizada a audiência de custódia. Os policiais atuaram para isolar a área, impedir fotografias, e o veículo saiu às pressas para evitar a imprensa.

O CDP II de Guarulhos é o mesmo presídio onde Vorcaro ficou preso em novembro. Em uma inspeção realizada no local em junho, a Defensoria Pública identificou problemas de higiene no local e relatos de alimentos estragados. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, no entanto, os problemas apontados foram apurados e considerados "improcedentes".

