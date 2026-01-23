A- A+

DEPOIMENTO Vorcaro evita dizer quais políticos frequentavam sua casa e rebate PF em depoimento Banqueiro confirmou conversas com Ibaneis Rocha durante negociações com o BRB, mas diz que encontros foram institucionais

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, evitou detalhar quais políticos frequentavam sua casa em Brasília e negou ter pedido qualquer tipo de ajuda política durante as negociações para a venda da sua instituição financeira ao Banco de Brasília (BRB), operação posteriormente barrada pelo Banco Central.

As declarações foram dadas em depoimento à Polícia Federal (PF).

O tema surgiu quando a delegada questionou Vorcaro sobre a dimensão política do caso e sobre suas conversas com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), a respeito da proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em março de 2025. O banqueiro confirmou os contatos.

“Conversei em algumas poucas oportunidades, sim”, afirmou. Questionado sobre quantas vezes se encontrou com o governador, disse que Ibaneis esteve em sua casa “se não me engano, uma vez”, que também foi à residência do governador e que ambos se encontraram “poucas vezes”, sempre em “conversas institucionais”.

Na sequência, a Polícia Federal perguntou quais outros políticos, deputados ou senadores costumavam frequentar sua casa. Vorcaro evitou listar nomes e contestou a pertinência da pergunta.

“Não consigo nominar aqui individualmente quem frequentava a minha casa. Também não vejo qual relação com o caso”, afirmou.

Ao ouvir da delegada que a PF apura justamente suas relações políticas, respondeu: “Sim, estudando as relações políticas, mas não tiveram nada a ver com esse caso específico do BRB”.

Como mostrou O GLOBO, em meio às negociações com o BRB, Vorcaro se valia de uma ampla rede de contatos políticos e dizia a pessoas próximas que havia feito “fortes amigos” em Brasília, afirmando que, no Brasil, não se avança sem esse tipo de proteção.

À PF, o banqueiro negou ter solicitado qualquer intervenção. “Se eu tenho tantas relações políticas, como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, eu não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo”, afirmou.

Segundo Vorcaro, “o negócio com o BRB foi construído tecnicamente dentro do Banco Central”, e a situação atual seria motivo de frustração pessoal.

“Não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para o país”, disse, acrescentando que “o prejuízo, no final, não foi só meu, foi do sistema financeiro”. Questionado de forma direta se ele ou alguém a seu mando solicitou a intervenção de autoridades políticas junto ao Banco Central em favor do Banco Master, respondeu apenas: “Não.”

A venda do Banco Master ao BRB acabou sendo rejeitada pelo Banco Central. Além disso, a PF apura suspeitas de irregularidade na venda de R$ 12,2 bilhões de carteiras de crédito do Mater ao BRB. O BC mandou desfazer essa operação.

