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CASO MASTER Vorcaro faturou mais de R$ 440 milhões em operações com fundos administrados pela Reag Em uma das ocasiões, o banqueiro comprou ativos por R$ 2,5 milhões e, no dia seguinte, vendeu-os por R$ 294,5 milhões, cerca de 16 vezes o valor original

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lucrou mais de R$ 440 milhões em operações de compra e venda de cotas de fundos geridos pela empresa Reag Investimentos, segundo informações obtidas pelo g1.

Em uma delas, em menos de 24 horas, o banqueiro realizou uma transação na qual faturou mais de R$ 290 milhões a partir da venda de ativos para a gestora, também investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

As operações financeiras aparecem na declaração de Imposto de Renda (IR) de 2024, enviada pela Receita Federal à CPMI do INSS e revelada pelo jornal Folha de S. Paulo. No documento, Vorcaro detalhou os lucros obtidos com investimentos em 2023. Uma delas foi datada do dia 27 de dezembro daquele ano, no período entre o Natal e o Ano Novo.

Na ocasião, Vorcaro efetuou a compra em R$ 2,5 milhões de cotas de um fundo denominado Hans 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. No dia seguinte, 28 de dezembro, vendeu essas mesmas cotas para o Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, pelo valor de R$ 294,5 milhões.

Na prática, em 24 horas, os ativos do banqueiro aumentaram 116 vezes e tiveram uma valorização real de 11.474%. O g1 tentou contato com a defesa do banqueiro, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Meses antes, em 31 de maio de 2023, Vorcaro gastou R$ 10 milhões para adquirir cotas do mesmo fundo, o Hans 2. Uma semana depois, em 7 de junho, vendeu as mesmas ao Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I por R$ 160 milhões, 16 vezes o preço pago, representando uma valorização de 1500%. Nos dois casos, os fundos receptores eram administrados pela Reag.

No mês passado, o fundador e ex-executivo da gestora, João Carlos Mansur, foi alvo de uma nova fase da operação Compliance Zero, que apura a suposta concessão de créditos fraudulentos ao Master. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele, mas o empresário estava fora do país. De volta ao Brasil, Mansur afirmou nesta semana, em depoimento à CPI do Crime Organizado no Senado, que o Master era apenas um cliente da gestora e negou que a empresa tenha sido usada para operações irregulares.

Em agosto do ano passado, a Reag também foi alvo da operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Polícia Federal e Receita Federal. Segundo as investigações, 11 fundos ligados à gestora teriam sido usados para adquirir e ocultar bens como imóveis, veículos e até usinas de álcool, dentro de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC.

Situação de Vorcaro

Nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão preventiva do banqueiro, que havia sido determinada na semana passada pelo ministro André Mendonça. Após o ocorrido, o empresário trocou de advogado.

A defesa de Vorcaro foi assumida pelo criminalista José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca. Ele já esteve à frente da delação do empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, durante a Lava Jato e defendeu o general Walter Braga Netto no julgamento da trama golpista pela Corte no ano passado. A interlocutores, o advogado não descartou a negociação de uma delação do banqueiro e afirmou que todas as possibilidades estão abertas.

A crise do Master também foi acentuada com a revelação de mensagens do banqueiro, como as publicadas pela colunista Malu Gaspar, do GLOBO, enviadas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, no dia da primeira prisão de Vorcaro, no ano passado. O empresário também tem uma extensa rede de conexões políticas. Dados de seu celular mostram, por exemplo, relação com o presidente do PP, Ciro Nogueira, e um encontro fora da agenda oficial com o presidente Lula.

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