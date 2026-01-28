A- A+

Caso Master Vorcaro foi ao Palácio do Planalto ao menos quatro vezes entre 2023 e 2024 Governo diz que banqueiro não foi recebido por Lula e nem por ministros em três dessas ocasiões

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, esteve no Palácio do Planalto ao menos quatro vezes entre 2023 e 2024 em reuniões fora de agenda. A entrada do executivo no prédio em tês desses encontros foi registrada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).

Conforme revelado pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim no ano passado, Vorcaro, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 4 dezembro de 2024. O encontro não foi registrado na agenda oficial, e nem conta nos registros de entrada do GSI. Na época, o dono do Master já se articulava para sanar os problemas de liquidez do banco.

O ex-ministro da Economia de Lula, Guido Mantega intermediou o encontro com o presidente, segundo o colunista. Mantega se reuniu com o chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, no mesmo dia do encontro de Vorcaro com Lula, pela manhã, entre 10h e 11h, conforme a agenda oficial.

Segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo portal Poder360, Vorcaro ainda foi ao Planalto em outras três ocasiões entre 2023 e 2024. A informação foi confirmada pelo GLOBO, também via LAI.

O banqueiro foi ao Planalto pela primeira vez em 4 de dezembro de 2023, às 15h42. Vorcaro voltou à sede do governo outras duas vezes em 2024 antes da reunião com Lula. As visitas aconteceram em 1º de março, às 14h33, e em 3 de abril, às 17h29. As visitas não foram registradas nas agendas oficiais

O pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, foi ao Planalto em 6 de novembro de 2024, às 14h40. A reunião também não consta nas agendas divulgadas pelo governo.

Procurado, o Palácio do Planalto disse que Daniel e Henrique Vorcaro não foram recebidos no gabinete de Lula ou por ministros no Palácio do Planalto, nas datas das visitas registradas pelo GSI.

“Cabe destacar que, à época, não havia qualquer denúncia de irregularidades praticadas pelos acionistas e pela direção do Banco Master – tanto que eles eram frequentemente perfilados, na imprensa e no mercado financeiro, como agentes de referência e credibilidade no setor”, diz o governo.

Segundo a nota, associar o caso ao governo busca apenas desviar o foco e proteger os responsáveis pela fraude. Questionado sobre quem recebeu Vorcaro e seu pai no Planalto, a assessoria não retornou até a última atualização desta reportagem. A defesa de Daniel Vorcaro também foi procurada, e não retornou.

Como mostrou O GLOBO, o governo está preocupado com a escalada da crise do Banco Master, e deve seguir o discurso que apoia as investigações e buscará colar os desdobramentos do caso na oposição.

A irritação do presidente com o tema ficou clara em discurso na semana passada, e o assunto passou a ser foco de preocupação digital do governo. Nas redes sociais, o tema tem impactado mais diretamente o presidente nesta semana, de acordo com levantamento da consultoria Bites.

