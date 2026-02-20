A- A+

Caso Master Vorcaro informa à CPI do INSS que não irá ao depoimento marcado para segunda-feira (23) A medida foi tomada após o ministro André Mendonça ter desobrigado Vorcaro de comparecer à CPI

A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, comunicou à CPI do INSS que o executivo não irá prestar depoimento ao colegiado, conforme estava previsto para segunda-feira (28). A medida foi tomada após o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ter desobrigado Vorcaro de comparecer à CPI.

Como justificativa, os advogados alegaram que o ministro não autorizou o banqueiro a se deslocar até Brasília em avião particular. Esse teria sido um pedido da defesa para evitar eventual constrangimento em um voo comercial ou imagens do desembarque do banqueiro em de aeronave da Polícia Federal.

O depoimento de Vorcaro era muito aguardando pela CPI, que havia negociado com os advogados o adiamento do depoimento para após o carnaval.

Instalada para apurar descontos indevidos dos aposentados a favor de associações e entidades sindicais, a CPI quer saber envolvimentro de Vorcaro com as irregularidades.

Documentos enviados pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) à CPI mostram que o Master figura entre os campeões de reclamações nos últimos anos, especialmente por problemas ligados a crédito consignado.

Vorcaro chegou a ser preso na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades financeiras praticados pelo Banco Master. A prisão preventiva foi revogada, mas o executivo segue cumprindo medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica.

Para evitar tumultos na sessão, a CPI havia montado esquema especial de segurança, com acesso controlado à sala do depoimento. Como Vorcaro não é obrigado a comparecer, o colegiado não pode decidir pela conduçao coercitiva.

